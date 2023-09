En el marco del proceso de expulsión del PRI de Cinthia Valenzuela Langarica, la dirigente estatal del PAN Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, invitó a la Diputada local a sumarse al partido.

”Y no es un tema de ahorita, es un tema desde hace tiempo”, enfatizó la líder del albiazul.

Explicó que en reiteradas ocasiones ha abordado a Valenzuela Langarica para invitarla ya que le interesa como cuadro político.

”Yo la considero una mujer muy valiosa, una mujer muy inteligente y que empezó casi, casi, pasito a pasito”, expresó.

Rubio Valdez agregó que las puertas del PAN Sinaloa también están abiertas para el Diputado Ricardo Madrid Pérez, y la Diputada Concepción Zazueta Castro que al igual que Valenzuela Langarica, están en proceso de expulsión del PRI.

”Yo no tengo una relación estrecha con ellos, con la que sí tengo es con la Diputada Cinthia”, justificó.

”Hablo por ella en particular porque con ella he tenido acercamiento y es la que me interesa”.