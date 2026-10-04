PAN Sinaloa pide a diputados de Morena devolver recursos usados en viaje a Chihuahua

CULIACÁN._ El viaje que realizaron tres diputados de Morena y un asesor a Chihuahua, el pasado 16 de mayo, fue cuestionado por la presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, quien consideró que los recursos públicos utilizados para esa comisión deberían ser reintegrados al Congreso del Estado.

El señalamiento ocurre luego de que Adiscusión Diario documentó que las diputadas Luz Verónica Avilés Rochín y Rosario Guadalupe Sarabia Soto, el Diputado Guadalupe Santana Palma León y su asesor, Jorge Irineo Arias Cisneros, viajaron de Los Mochis a Chihuahua en una comisión registrada ante el Congreso como una “reunión de trabajo”.

De acuerdo con la investigación de Adiscusión, la documentación revisada vincula al Congreso del Estado gastos por al menos 56 mil 824.19 pesos en vuelos, hospedaje, alimentos, traslados y renta de vehículos.

La comisión coincidió con una movilización convocada por Morena en Chihuahua para exigir juicio político contra la Gobernadora de esa entidad, Maru Campos.

Fotografías obtenidas por Adiscusión ubican a los tres legisladores y al asesor en la movilización partidista, aunque la documentación de la comisión la presentó como una reunión de trabajo.

El medio señaló además que en los documentos revisados no se encontró una agenda, minuta o informe de resultados que explicara las actividades legislativas realizadas durante la estancia.

Barajas Cortés sostuvo que el caso refleja, desde su perspectiva, una falta de respeto a la investidura de los legisladores y cuestionó que recursos del erario fueran utilizados para acudir a actividades partidistas.

“Pues mira, Morena siendo Morena, es el reflejo de lo que son, del poco respeto que le tienen a la investidura, por supuesto, haciendo de su movimiento usando los recursos públicos para asistir a cosas de su movimiento”, aseguró.

La dirigente panista agregó que, a su consideración, el caso evidencia una falta de ética y compromiso con los ciudadanos.

“Eso habla de la falta de ética, de la falta de lealtad y la falta de compromiso que tienen, pues con la gente, con los sinaloenses”, dijo.

El señalamiento se da también después de que el propio Diputado Guadalupe Santana Palma León reconoció públicamente que estuvo presente en la marcha de Chihuahua.

Al ser cuestionado por Adiscusión sobre el motivo de su presencia y las actividades legislativas realizadas durante el viaje, el legislador se reservó responder.

“¿Pero sí estuvo presente en la marcha?”, le preguntaron.

“Sí, sí”, respondió Palma León, quien posteriormente evitó explicar el fundamento del viaje y cuáles fueron los trabajos legislativos realizados en Chihuahua.

Sobre esta postura, Barajas Cortés consideró que los legisladores deben aclarar el uso de los recursos.

“Pues es que ante la evidencia no tienen justificación, ¿no? Yo creo que quedaron expuestos en el tema y no hay justificación”, dijo.

La presidenta del PAN Sinaloa sostuvo que lo procedente sería devolver el dinero utilizado para el viaje si se determina que fue destinado a una actividad partidista.

“Yo creo que lo más correcto es pues que regresaran ese presupuesto que se les asignó para ir a ese viaje y este ir a hacer cortas cosas del partido y no puedes hacer trabajo de su función como este legisladores”, mencionó.

El caso ya había generado cuestionamientos desde otras fuerzas políticas. La Diputada priista Irma Moreno Ovalles pidió al Órgano Interno de Control del Congreso investigar qué documentación presentaron los legisladores para obtener los recursos y determinar si estos fueron utilizados conforme a las reglas del Poder Legislativo.

Incluso el Diputado morenista Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Diputación Permanente, planteó que el viaje debe investigarse para determinar si se cumplió con la normatividad y, en caso de existir alguna falla, corregirla.

“No tapamos ninguna anomalía, ¿no? Entonces que se haga la investigación”, declaró.

Hasta ahora, el punto central de la controversia es determinar si la comisión realizada en Chihuahua correspondió efectivamente a actividades legislativas, como fue reportada ante el Congreso, o si los recursos públicos fueron utilizados para participar en una actividad partidista.