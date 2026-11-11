PAN Sinaloa pide reorientar Presupuesto 2027 a salud, seguridad e infraestructura

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, pidió reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 hacia salud, seguridad, educación e infraestructura, ante las necesidades que enfrenta el Estado.

Cuestionó que el proyecto contemple contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda, mientras el costo financiero, correspondiente al pago de intereses, se acerca a 1.6 billones.

“Morena debe explicar por qué plantea más endeudamiento mientras hospitales, escuelas, carreteras y servicios públicos siguen necesitando recursos”, expresó.

Barajas Cortés también señaló una reducción real de 12.3 por ciento en la inversión pública destinada a infraestructura, lo que, sostuvo, limita los recursos para atender las necesidades de Sinaloa.

Mencionó que el Estado requiere carreteras en buenas condiciones, calles transitables, hospitales equipados y mayor presupuesto para enfrentar la inseguridad.

La panista aclaró que su partido no está en contra de los proyectos estratégicos del Gobierno federal, pero exigió transparentar cuánto cuestan, qué resultados han generado y cuáles son sus beneficios para la población.

“Cada peso público debe tener una justificación y cada programa debe demostrar que funciona. El dinero de la gente no puede asignarse sin evaluación ni rendición de cuentas”, manifestó.

Otro de los puntos que cuestionó fue la reducción cercana a 6 mil millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral, pese a que en 2027 deberá organizar las elecciones federales.

Consideró que el recorte puede afectar la capacidad del organismo para cumplir con sus responsabilidades y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la confianza ciudadana.

Como propuesta, Barajas Cortés planteó reorientar el gasto público hacia sectores como salud, seguridad, educación e infraestructura, además de revisar el endeudamiento y transparentar los programas financiados con recursos públicos.

“No se vale hipotecar el futuro de las próximas generaciones para sostener decisiones de gasto que no han demostrado resultados. El presupuesto debe servirle a la gente, no convertirse en un cheque en blanco para el Gobierno”, concluyó.