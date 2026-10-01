$!PAN Sinaloa recuerda a ‘Maquío’ y Javier Calvo en su 37 aniversario luctuoso

Con una misa en la Catedral de Culiacán y posteriormente un homenaje junto a la estatua de Manuel J. Clouthier “Maquío”, panistas sinaloenses conmemoraron este jueves el 37 aniversario luctuoso de los políticos sinaloenses Clouthier y Javier Calvo Manrique. La misa fue oficiada por el presbítero Vicente Montoya y contó con la presencia de integrantes del Partido Acción Nacional, entre ellos la dirigente estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés; la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Roxana Rubio Valdez; el Diputado Jorge González Flores; la regidora de Culiacán, Guillermina López; y la secretaria general del PAN Culiacán, Elvia Iribe. También la Diputada priista Paola Gárate, además de consejeros, integrantes de los comités municipales y militantes del partido.









Posteriormente, a un costado de la Catedral de Culiacán, donde se encuentra la estatua de Clouthier, se realizó un acto conmemorativo en el que Barajas Cortés recordó también a Javier Calvo Manrique, quien fuera Diputado federal y dirigente del PAN en Sinaloa, y quien murió junto con Clouthier el 1 de octubre de 1989. En su mensaje, la dirigente estatal del PAN sostuvo que recordar a Clouthier no significa solamente homenajear a un personaje político, sino mantener vigente la causa que representó. “Hoy no venimos solamente a recordar un hombre, venimos a recordar una causa”, expresó.





Barajas Cortés señaló que hace 37 años México perdió a uno de sus hombres más grandes y Sinaloa a un hombre que, dijo, dio su vida por la democracia y por despertar la participación ciudadana. “Pero aquel día murió un hombre, no una causa”, afirmó. La dirigente panista sostuvo que Clouthier dejó como legado una responsabilidad para quienes continúan participando en la vida pública, particularmente la de evitar “el dolor evitable” y mantener la exigencia ciudadana frente a las injusticias. También destacó que para Acción Nacional, Clouthier representó más que un candidato o un activo político, pues, de acuerdo con Barajas Cortés, simbolizó la incorporación de una nueva energía ciudadana a la política. “La democracia no se construye solamente desde los partidos, sino desde los ciudadanos”, señaló. Por ello, llamó a participar, exigir, denunciar y alzar la voz, además de evitar que el miedo sea un obstáculo para la participación ciudadana.





