PAN Sinaloa responsabiliza a Morena por inestabilidad en el campo mexicano

La presidenta del PAN Sinaloa, Wendy Barajas Cortes, declaró que el bloqueo de la mayoría de las carreteras del País, realizado por organizaciones agrarias y productores agrícolas, es la consecuencia de la ingobernabilidad de Morena.

“Productores agrícolas, transportistas, ganaderos y miles de ciudadanos han tenido que llegar al extremo de bloquear carreteras en todo el país para exigir lo más básico: seguridad, precios justos, apoyo para el campo y condiciones dignas para trabajar”, dijo.

“Ese nivel de desesperación no surge por casualidad, es la consecuencia de que las autoridades han abandonado a todos los sectores productivos del país, Morena solo se dedica a repartir culpas y esto señora Claudia Sheinbaum, solo es resultado de la falta de soluciones a tantos problemas que atravesamos diariamente, mientras ustedes solo siguen en campaña permanente”.

Señaló que resulta lamentable que las personas que trabajan en el campo deban tomar medidas de manifestación ante la falta de programas sólidos de comercialización de los cultivos.

“Es triste y vergonzoso que miles de familias tengan que arriesgar su integridad para ser escuchadas, que los sectores unidos tengan que paralizar el país para exigir lo que cualquier gobierno responsable debería garantizar desde el primer día: paz, justicia, apoyos productivos, crecimiento económico y oportunidades reales”, agregó.

Wendy Barajas señaló que desde Acción Nacional exigen una mesa de diálogo permanente y urgente para atender la situación del campo mexicano.

“Estamos ante una situación muy preocupante y esto ya no tiene marcha atrás, nosotros apoyamos a quienes hoy valientemente levantan la voz manifestándose y exigimos a Morena que resuelva y también que deje de repartir culpas a los partidos de oposición, ellos están en el poder actualmente y no han sabido gobernar. México va en picada, el gobierno morenista ha demostrado ser corrupto, incapaz y negligente, incapaz de impulsar al País”, expuso.