$!PAN urge al IEES resolver denuncia contra Imelda Castro por presuntos actos anticipados de campaña

Entre los hechos señalados se encuentran la colocación de bardas y espectaculares con mensajes de promoción personal de la senadora, así como la entrega de artículos promocionales como playeras, gorras, abanicos y calcomanías con su imagen y nombre.

Indicó que el partido entregó diversas pruebas documentadas sobre actividades que, de confirmarse, podrían vulnerar los principios de equidad rumbo al proceso electoral 2026–2027.

La presidenta estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés, señaló que la denuncia fue presentada hace más de tres meses y medio, el procedimiento continúa sin resolverse.

El Partido Acción Nacional en Sinaloa urgió al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa a resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador presentado el 12 noviembre de 2025 contra la Senadora por Morena Imelda Castro Castro por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

También denunciaron la distribución de impresos tipo “periódico” con su fotografía en portada y mensajes de promoción política.

De acuerdo con el PAN, a esto se suma la difusión constante de contenido en redes sociales, el envío masivo de mensajes a teléfonos celulares de ciudadanos sinaloenses y la circulación recurrente de encuestas que la colocan en posiciones favorables.

Barajas Cortés afirmó que, lejos de detenerse, este tipo de actividades se han intensificado en los últimos meses, lo que ha generado cuestionamientos entre la ciudadanía.

“Los sinaloenses merecen que se garantice piso parejo rumbo al próximo proceso electoral. Por eso consideramos importante que este procedimiento avance y se resuelva conforme a derecho, para dar claridad y evitar que se normalicen prácticas que puedan afectar la equidad en la contienda”, expresó.

La dirigente panista agregó que también existen dudas sobre el origen de los recursos utilizados para esta promoción anticipada y sobre el acceso a bases de datos personales para el envío de propaganda política.

“Hay preguntas que miles de sinaloenses se están haciendo: ¿de dónde provienen los recursos para financiar una promoción tan anticipada y tan amplia?, ¿cómo se está accediendo a bases de datos personales de ciudadanos para el envío de propaganda política? La ciudadanía merece transparencia y respuestas claras”, subrayó.

El PAN reiteró su llamado al IEES para que el caso sea resuelto a la brevedad y se garantice que todos los actores políticos participen en igualdad de condiciones, conforme a lo establecido por la ley electoral.