PAN votará en contra de Graciela Domínguez; ‘el reto es gobernar para todos, no solo para Morena’, dice

La bancada del Partido Acción Nacional anunció que votará en contra de la designación de Graciela Domínguez como Gobernadora interina de Sinaloa, propuesta realizada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación tras la segunda licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el Diputado panista Jorge Antonio González Flores sostuvo que Sinaloa atraviesa una profunda crisis de seguridad, económica, política y de confianza en las instituciones.

El PAN aclaró que su voto en contra no es únicamente por la persona de Graciela Domínguez, sino del “sistema de Gobierno fallido” de Morena.

“Votaremos en contra de ese dictamen, pero no por el hecho de una persona. Votaremos porque existe un sistema de Gobierno fallido por parte de Morena”, señaló.

La bancada pidió a quien asuma la Gubernatura interina actuar con carácter e independencia y evitar que las decisiones del Ejecutivo respondan a intereses partidistas.

“El reto es romper con la incertidumbre y recuperar la confianza de las y los sinaloenses, gobernar para todos, no solamente gobernar para Morena, no solamente gobernar para sus aliados”, expresó.

El PAN también llamó a priorizar la seguridad, combatir la corrupción, garantizar la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

La bancada aseguró que ejercerá una oposición responsable y que señalará las decisiones que considere equivocadas, pero acompañará aquellas que beneficien a Sinaloa.