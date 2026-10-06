PAN y Vía Familia preparan amparo contra ley LGBT en Sinaloa por excluir a otros sectores

El Grupo Parlamentario del PAN y representantes de la asociación Vía Familia manifestaron su rechazo al dictamen para crear la Ley para el Reconocimiento, Protección y Atención de las Personas LGBT, de la Diversidad Sexual y de Género en Sinaloa.

Durante una rueda de prensa, anunciaron que buscarán promover un amparo contra la nueva Ley, pues mencionan, su inconformidad se debe a que, desde su perspectiva, la legislación establece una atención específica para un sector de la población, mientras consideran que otros grupos y necesidades del Estado también requieren ser atendidos.

Durante la discusión en el Congreso del Estado, la coordinadora de la bancada panista, Roxana Rubio Valdez, señaló que el PAN no está en contra de que todas las personas sean respetadas y tengan los mismos derechos, pero cuestionó que la propuesta establezca programas, acciones y obligaciones específicas para atender a un sector de la población.

Rubio Valdez también cuestionó que, desde su perspectiva, no se haya realizado un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa, y señaló que organizaciones como Vía Familia habían solicitado participar en el proceso.

“No estamos en contra de nadie ni de un sector; al contrario, apoyamos a todas y todos, pero sí creo que deben ser prioridad todos los sectores del estado de Sinaloa” expresó.

A la postura del PAN se sumó Ana Laura Hernández, representante de Vía Familia, quien acudió al Congreso acompañada de integrantes de la sociedad y asesores legales para expresar su rechazo al dictamen.

Hernández calificó la propuesta como una normativa discriminatoria y cuestionó que, ante las problemáticas económicas y de inseguridad que enfrenta el Estado, el Congreso haya aprobado una legislación dirigida específicamente a un sector de la población.

“Nosotros no somos nadie para oponernos a eso y no estamos a favor del maltrato o la discriminación; sin embargo, hoy se acaba de aprobar una ley discriminatoria que solo pone a un sector de la población”, expresó.

El Diputado panista Jorge Antonio González Flores también votó en contra del dictamen y refrendó su postura en defensa de la familia y del derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos.