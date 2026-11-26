Culiacán, Sinaloa.- Celebrando su 54 aniversario, Grupo Panamá presentó el concepto “pastelería del futuro”, que contempla una transformación gradual de las pastelerías, restaurantes, hoteles y áreas de producción, utilizando como modelo inicial la sucursal Pedro Infante.
Las novedades del concepto implican un nuevo diseño de tienda, cambios en la distribución, uniformes renovados y espacios modernizados. En cuanto a productos y oferta gastronómica se introducirán nuevos productos y se harán ajustes en los platillos y postres. También se actualizará el modelo de servicio y la estructura organizacional.
El corte de listón y la presentación de la sucursal estuvo encabezado por el director general de Grupo Panamá, Luis Osuna Vidaurri, quien explicó que la empresa decidió renovarse para mantenerse en el mercado, ya que el entorno global avanza a un paso acelerado.
También reconoció que Sinaloa atraviesa por una situación complicada en cuanto al crecimiento económico, sin embargo, Grupo Panamá decidió dar el paso hacia adelante, mientras que otros sectores han optado por retroceder o terminar sus operaciones.“En la etapa más difícil que estamos viviendo en Sinaloa, Grupo Panamá decide cambiar, decide evolucionar, decide ir un paso adelante, cuando todo el mundo, desgraciadamente, mucha gente da el paso hacia atrás, nosotros y juntitos decidimos dar el paso hacia adelante”, dijo.
De acuerdo con Osuna Vidaurri, la sucursal Pedro Infante será el modelo de prueba del nuevo concepto, para aprender de su operación y, con ello comenzar a modernizar las instalaciones del resto de las sucursales en el estado.En palabras del director general, la modernización de Grupo Panamá será un proceso en el que contribuirán los más de 4 mil colaboradores que la integran, con el objetivo de que la empresa se mantenga en los próximos 100 años.
“Va a ser un camino muy bonito en el que todo el mundo vamos a contribuir para llegar a eso y todo lo que estamos haciendo es para que Grupo Panamá trascienda a través de más generaciones, queremos Panamá para los próximos 100 años”, resaltó.El evento continuó con la develación de la nueva fachada en medio de música y juegos pirotécnicos. Posteriormente tanto directivos como invitados realizaron un recorrido por la sucursal. También se llevó a cabo una degustación de los nuevos bocadillos, postres y bebidas, que forman parte del nuevo concepto.