Culiacán, Sinaloa.- Celebrando su 54 aniversario, Grupo Panamá presentó el concepto “pastelería del futuro”, que contempla una transformación gradual de las pastelerías, restaurantes, hoteles y áreas de producción, utilizando como modelo inicial la sucursal Pedro Infante.

Las novedades del concepto implican un nuevo diseño de tienda, cambios en la distribución, uniformes renovados y espacios modernizados. En cuanto a productos y oferta gastronómica se introducirán nuevos productos y se harán ajustes en los platillos y postres. También se actualizará el modelo de servicio y la estructura organizacional.

El corte de listón y la presentación de la sucursal estuvo encabezado por el director general de Grupo Panamá, Luis Osuna Vidaurri, quien explicó que la empresa decidió renovarse para mantenerse en el mercado, ya que el entorno global avanza a un paso acelerado. También reconoció que Sinaloa atraviesa por una situación complicada en cuanto al crecimiento económico, sin embargo, Grupo Panamá decidió dar el paso hacia adelante, mientras que otros sectores han optado por retroceder o terminar sus operaciones.“En la etapa más difícil que estamos viviendo en Sinaloa, Grupo Panamá decide cambiar, decide evolucionar, decide ir un paso adelante, cuando todo el mundo, desgraciadamente, mucha gente da el paso hacia atrás, nosotros y juntitos decidimos dar el paso hacia adelante”, dijo.