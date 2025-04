Pandemia y crisis de seguridad han disminuido hasta un 60% el pasaje del transporte público en Culiacán

CULIACÁN._ Desde crisis sanitaria por el Covid-19 en el 2019, y el estallido de una pugna interna entre facciones del crimen organizado, ocurrida hace siete meses han provocado una disminución de hasta un 60 por ciento en la demanda del servicio del transporte público urbano en Culiacán, aseguró Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general de Sindicato de Choferes del Transporte Público en la ciudad.

Precisó que durante esta crisis de violencia en la entidad, el servicio de transporte ha disminuido sus horarios de servicio, sin embargo también registran menos afluencia de personas durante la tarde-noche.

“Si el transporte urbano va de caída y cada vez venden menos y ganan menos, hasta el 60 por ciento de la pandemia para acá se ha ido más a la baja y más ahora que el camión sale a las 7 de la tarde y ocho de la noche nada más, entonces si hace falta más trabajo y que haya más afluencia de pasaje porque no lo hay.

“Ya sabes que a las 6 de la tarde ya no, pasas por las grandes empresas como las plazas del malecón nuevo, todas esas, los restaurantes, están solos, no hay gente ya entonces el Gobernador nomás dice vamos a poner el servicio nocturno, pero el servicio nocturno es hasta las 9 u 11 de la noche y está difícil para el chófer ir hasta una colonia arriesgándose y devolverse con más razón porque no hay ni taxis ni plataformas a esa hora”, criticó.

Reiteró que pese a sus peticiones, desde el Gobierno del Estado no se han planteado estrategias que respalden el servicio. Además, manifestó que éstas, deben ir más allá de un aumento en la tarifa del transporte.

“Va cayendo este servicio poco a poco, esperemos que se hagan estrategias para poder resolver este problema, pronto porque si no se va de picada”, dijo.

“Lo que debe de hacerse aquí son otras estrategias, el aumento para mí, no es el viable. Deben de hacer otras estrategias, mejores, para que así no salga perjudicado el usuario no el permisionario, deben buscar otras maneras de cómo resolver este problema porque aumentan y aumentan y al rato ya va a ser inalcanzable el pago del boleto de transporte”, comentó.

Desde el inicio de la crisis de seguridad en septiembre de 2024, las actividades en horario nocturno han disminuido, afectando a negocios, comercios, transporte público. Como estrategia el Gobierno del Estado implementó el Programa Culiacán en Movimiento en el que elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno resguardan las principales zonas de afluencia en el bulevar Pedro Infante, el Centro y Tres Ríos.