Culiacán
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Protesta

Panistas se manifiestan afuera del evento de Sheinbaum

La dirigente estatal del partido, Wendy Barajas Cortés, señaló que la visita de la Presidenta no trajo soluciones a Sinaloa
Karen Bravo |
20/09/2026 18:25
20/09/2026 18:25

Simpatizantes del Partido Acción Nacional, encabezados por su dirigente estatal, Wendy Barajas Cortés, se manifestaron en las inmediaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, donde este domingo se llevó a cabo el evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su Segundo Informe de Gobierno.

Barajas Cortés aseguró que la visita de Sheinbaum Pardo a Sinaloa no trajo soluciones a la inseguridad que vive la entidad.

“Los que escuchamos nuevamente fue un discurso vacío, fueron cifras manoseadas”, fustigó.

$!Panistas se manifiestan afuera del evento de Sheinbaum

“La Presidenta Claudia Sheinbaum vino una vez más a faltarnos el respeto a los sinaloenses diciéndonos que todo está bien”.

Alrededor de una docena de personas, entre ellas, los diputados locales del PAN, Roxana Rubio Valdez y Jorge González Flores, sostuvieron una lona en manifestación contra la Presidenta.

“Estamos exigiendo paz, queremos vivir con tranquilidad, queremos recuperar nuestras libertades”, añadió la dirigente albiazul.

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