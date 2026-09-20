$!Panistas se manifiestan afuera del evento de Sheinbaum

Simpatizantes del Partido Acción Nacional, encabezados por su dirigente estatal, Wendy Barajas Cortés, se manifestaron en las inmediaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, donde este domingo se llevó a cabo el evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su Segundo Informe de Gobierno.
Barajas Cortés aseguró que la visita de Sheinbaum Pardo a Sinaloa no trajo soluciones a la inseguridad que vive la entidad.
“Los que escuchamos nuevamente fue un discurso vacío, fueron cifras manoseadas”, fustigó.
“La Presidenta Claudia Sheinbaum vino una vez más a faltarnos el respeto a los sinaloenses diciéndonos que todo está bien”.
Alrededor de una docena de personas, entre ellas, los diputados locales del PAN, Roxana Rubio Valdez y Jorge González Flores, sostuvieron una lona en manifestación contra la Presidenta.
“Estamos exigiendo paz, queremos vivir con tranquilidad, queremos recuperar nuestras libertades”, añadió la dirigente albiazul.