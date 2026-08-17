Paola Garate confirma registro por el PAN rumbo a 2027

La Diputada local por el PRI, Paola Garate Valenzuela, confirmó que se registró en el PAN como aspirante a la candidatura por la Gubernatura de Sinaloa para las elecciones de 2027.

Durante una rueda de prensa, explicó que aceptó la invitación del Partido Acción Nacional luego de que la dirigencia blanquiazul se la planteara en repetidas ocasiones.

Sobre su permanencia en el grupo parlamentario del PRI, Garate Valenzuela señaló que desconoce qué pueda suceder, pues será una decisión que corresponda a los dirigentes de su partido.

Ante los cuestionamientos sobre una posible ruptura con el PRI, aseguró que no ha incurrido en ninguna falta y que, por ahora, continúa perteneciendo al partido.

“Yo no he cometido una falta, se me hizo una invitación y la acepté eso es todo” expresó.

Asimismo, indicó que mantiene una buena comunicación con la dirigencia priista, aunque reconoció que su permanencia dentro del grupo parlamentario dependerá de las decisiones que tomen los dirigentes.

La Legisladora también señaló que será necesario esperar el proceso de selección para definir quién será la candidata o candidato del PAN a la Gubernatura en 2027.