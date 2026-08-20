Paola Garate continúa en el PRI pese a registro como aspirante del PAN: Irma Moreno

La Diputada local Paola Garate Valenzuela continúa en las filas del PRI, pese a haberse registrado como aspirante a la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa por el PAN, confirmó la Diputada priista Irma Moreno Ovalles.

Señaló que hasta el momento no ha tenido oportunidad de conversar con Garate Valenzuela sobre su decisión, aunque indicó que habrá momento para hacerlo.

Aclaró que, por ahora, no existe ninguna situación adicional al proceso de registro y destacó que Garate Valenzuela no ha incurrido en ninguna falta, mientras que los funcionarios del PRI han sido respetuosos de los tiempos establecidos por la ley electoral.

“Entonces estamos trabajando en unidad, estamos trabajando a lo que nos marcan también los tiempos. Fíjense, en el PRI ahorita estamos ubicados en la organización interna porque así lo marca la misma ley electoral; cuando haya que hacer campaña y la ley nos lo permita, ahí estaremos”, expresó.

Asimismo, dijo respetar la decisión de Garate Valenzuela y aseguró que dentro del PRI se mantiene una buena comunicación y coordinación entre sus integrantes.

Descartó que exista una ruptura dentro del partido y confirmó que continúan unidos, trabajando en diferentes temas en beneficio de Sinaloa.