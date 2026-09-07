Paola Gárate denuncia intento de retiro de su seguridad federal

La Diputada local Paola Gárate Valenzuela reveló que se ha solicitado el retiro de la seguridad federal que le fue asignada desde hace algunos meses, medida que, señaló, habría sido solicitada por el propio Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con la Legisladora, la decisión estaría sustentada en un análisis de riesgo, mediante el cual se determinó que su nivel de peligro es considerado medio.

Gárate Valenzuela cuestionó esta valoración, al señalar que desde 2021 ha denunciado diversas amenazas y agresiones en su contra, por lo que consideró que existen motivos suficientes para mantener el esquema de protección.

“El único argumento es que este análisis de riesgo que lleva a cabo la Sedena o la propia Guardia Nacional sí determina que tengo riesgo, pero ponen un nivel de riesgo medio, no sé qué ocupen para el alto; ¿qué, ya que me maten o qué más ocupan? Con estas cinco o seis situaciones que he vivido, entre otras, porque la presión para que no metiera la solicitud formal de juicio político contra Rubén Rocha fue otra de las situaciones, pero por el momento quiero omitir esta para que lleven otra ruta”, expresó.

La Diputada aclaró que la solicitud de seguridad no surgió a raíz de la colocación de una corona fúnebre, sino que el planteamiento se habría realizado desde mucho antes, debido a los distintos incidentes que, aseguró, ha enfrentado.

Asimismo, señaló que fue el propio Secretario de Seguridad federal quien pidió que se retirara la protección, aunque actualmente la medida se encuentra en revisión.

Gárate Valenzuela también cuestionó lo que consideró una diferencia en el trato, al señalar que la Senadora con licencia Imelda Castro Castro cuenta con seguridad por su designación como Coordinadora estatal de Morena, mientras que ella, pese a haber solicitado protección en distintas ocasiones, es considerada con un nivel de riesgo medio.

“Ella no tuvo una amenaza, o al menos no lo ha hecho público, y además se la pasó solapando el discurso de Rocha de ‘todo está bien, no pasa nada’. Entonces, o recibió alguna amenaza y no la quiere hacer pública, o tiene que reconocer que tenemos un estado fallido, que es un fiasco el Gobierno, y entonces ella se siente insegura, como se sienten todos los sinaloenses”, señaló.

La Legisladora afirmó que ante la situación de violencia que se vive en Sinaloa únicamente busca contar con las condiciones necesarias para continuar con sus actividades.

Además, informó que durante este mes se llevará a cabo una audiencia para determinar si continuará o no con el esquema de seguridad, por lo que se mantiene atenta al proceso junto con sus abogados.