Paola Gárate nunca notificó al PRI sobre su registro por el PAN: dirigente estatal

Luego de que la Diputada Paola Gárate Valenzuela confirmara públicamente su registro como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Gubernatura de Sinaloa rumbo a 2027, desde el PRI se reconoció que la Legisladora nunca notificó formalmente al partido sobre sus intenciones.

El dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, declaró para Noroeste que tanto él como la dirigencia se enteraron del registro a través de los medios de comunicación, situación que, dijo, les tomó por sorpresa.

Señaló que no recibieron ninguna notificación previa por parte de Gárate Valenzuela y que incluso los detalles sobre su registro y sus declaraciones posteriores fueron conocidos mediante la información difundida públicamente.

“Ahí pues ya nos preocupó un poco más sinceramente como dirigencia estatal y el delegado nacional del PRI Sinaloa, Roberto Padilla, porque no tuvimos una comunicación previa con la Diputada local, es decir, en el partido nosotros tenemos una muy buena comunicación con toda la militancia y lo menos que esperamos es principalmente tomarnos en cuenta para poder entablar una conversación” expresó.

“Sobre todo una estrategia de acercamiento con los partidos políticos de oposición para poder llevar a cabo esta alianza que si estamos buscando y cuál justificó la Diputada local, que por eso se registró porque nosotros como partido político hemos convocado a una alianza con el PAN, MC y PAS, pero el hecho que estemos convocando a una alianza no implica que todos aquellos militantes que quieren ser diputados locales, diputados federales, presidentes municipales o gobernadores se vayan a registrar en los demás partidos políticos, a pesar de que estemos convocando no quiere decir que cada aspirante priista se registre porque se nos haría un desorden principalmente en el partido” continuó.

Ante esta situación, hizo un llamado a la Legisladora para que se acerque al partido y pueda sostener una conversación con la dirigencia, con el propósito de conocer directamente sus motivos y escuchar sus planteamientos respecto a su decisión de participar en el proceso interno del PAN.

Gerardo Lugo recordó que el PRI ha respaldado a Gárate Valenzuela a lo largo de su trayectoria política y le ha permitido acceder a distintos cargos, por lo que manifestó su disposición para mantener un acercamiento y dialogar con ella.

El dirigente aclaró que, desde el punto de vista legal, la Diputada no ha incurrido en una falta que amerite su expulsión del partido, por lo que descartó que exista, hasta el momento, un procedimiento para separarla de las filas del PRI.

Sin embargo, consideró que políticamente sí existe una falta de comunicación, al señalar que la decisión de registrarse como aspirante de otro partido debió ser informada previamente a la dirigencia priista.

Gerardo Lugo destacó que actualmente se trabaja en la construcción de posibles alianzas entre el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas de oposición, por lo que consideró importante que cualquier acercamiento o acuerdo entre los partidos se dé en los tiempos y mediante los mecanismos adecuados.

En este sentido, descartó que por ahora exista una salida de Paola Gárate del PRI, al no haberse configurado ninguna falta que pudiera derivar en su expulsión. No obstante, reiteró que desde la dirigencia estatal se espera que la Legisladora tenga un acercamiento con el partido para dialogar sobre su decisión.

También advirtió que la situación puede generar confusión tanto entre la militancia como entre la ciudadanía, particularmente porque podría interpretarse que cualquier militante puede registrarse como aspirante de otro partido sin que exista previamente una comunicación o definición respecto a posibles alianzas.

Consideró que este tipo de situaciones pueden enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía y a los propios militantes, especialmente en un escenario donde los partidos de oposición buscan construir acuerdos de cara al proceso electoral de 2027.

“Entonces puede causar de alguna manera molestia o de alguna manera confusión en ambos partidos políticos innecesarios porque nosotros como dirigentes estatales tanto Wendy Barajas como un servidor tenemos una excelente comunicación y esto pues viene a meter ruido innecesario porque si ella quiere ser candidata o aspirante a la candidatura, pues ya vendrán los tiempos que marque la ley para poderse registrar como aspirante cuando ya tengamos una alianza, no es necesario hacerlo en este momento todavía” señaló.

Finalmente, Gerardo Lugo insistió en la importancia de mantener la comunicación y el diálogo al interior del PRI, al tiempo que reiteró la disposición de la dirigencia estatal para escuchar a Paola Gárate y conocer de primera mano las razones que la llevaron a registrarse como aspirante del PAN.