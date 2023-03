Todas las sociedades, incluso las de países como Dinamarca o Suecia, tienen una zona gris en donde convergen actores estatales, de seguridad y empresariales, entre otras, que componen el denominado crimen organizado, sin embargo son aquellas que han logrado acotar esta zona y remover a las fuerzas armadas y policiales, las que han logrado establecer paz, explicó el académico Guillermo Trejo.

“Es uno de los grandes retos de este País, reducir la zona gris, pero para reducirla tenemos que entender qué es, los actores que están ahí, y cómo podemos generar a través de acciones de investigación y de judicialización, ir removiendo a muchos de estos actores”, explicó el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame.

Explicó que la zona gris es aquella donde se encuentran múltiples actores criminales, empresariales, fuerzas de seguridad, instituciones judiciales, agencias del Ministerio Público, fiscalías y zonas o regiones militares; y es donde ocurren conflictos bélicos, hay más de 250 mil personas asesinadas y es en dicha zona donde han desaparecido más de 100 mil personas.

La sociedad, dijo, debe entender a los actores y las estructuras que forman parte de estas zonas grises, en parte por razones humanitarias y de derechos humanos, para contener niveles de violencia.

“Entonces es uno de los grandes retos de cualquier sociedad, y esto nos lo ha enseñado mucho Guatemala es, si queremos desmantelar a muchas de estas estructuras político, criminales, empresariales que surgen de esta zona gris, no es mediante la guerra, es mediante la investigación judicial”, añadió.

“Y desmantelarlas es sumamente vital para detener la derrama de graves violaciones de derechos humanos y entonces sí poder empezar a construir paz”.

Aclaró que el crimen organizado no son las organizaciones ni los grupos criminales que están bien constituidos u organizados, como lo menciona su nombre.

“Crimen organizado en realidad son los grupos criminales que están constituidos a partir de una relación muy cercana, a veces de protección, a veces de colusión con distintos actores estatales”, subrayó.

Lo que proponen Sandra Ley y Guillermo Trejo en su libro “Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras criminales en México” es que la sociedad debe repensar a las organizaciones criminales o las estructuras criminales como redes donde convergen actores estatales y actores propiamente delincuenciales.

“El crimen organizado es político, no es privado, es también híbrido en la medida que conjuga lo estatal con lo privado, y si no entendemos eso, si simplemente pensamos que las organizaciones criminales son organizaciones privadas no vamos a entender la dimensión política del fenómeno”, enfatizó.

“Y vamos a entender tampoco que gobierno o estructuras gubernamentales con criminales generan esta zona gris donde suceden no nada más actos criminales, en donde florecen economías ilícitas, sino también donde hay mucha coección, hay mucha represión y hay mucha violación de derechos humanos”.

Este viernes 17 de marzo a las 11:00 horas, Guillermo Trejo impartirá la conferencia “¿Cómo construir la paz en la zona gris de la criminalidad?”, en el salón Ceiba del Hotel Marriot, en Culiacán.