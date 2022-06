Para el 2050 Sinaloa podría ser de las regiones con mayor desplazamiento forzado por sequía y cambio climático

Además del problema de desplazamiento forzado por violencia, la entidad enfrenta otro tipo de desplazamiento que tiene que ver con la sequía y el cambio climático, por lo que conforme a este crecimiento Sinaloa, para el 2050, será una de las regiones con mayor afectación por eso, expresó el doctor y maestro de Antropología en la UAS, Omar Mancera González, quien participó en el seminario Sequía y Desertificación 2022.

“Los desplazados por el cambio climático en Sinaloa está siendo a nivel hormiga, por así decirlo, poco a poco, pero va ir aumentando... para el 2050 ya podemos hablar que en Sinaloa va ser una de las regiones que más va tener población por desplazamiento forzado por el cambio climático “, dijo.

“El fenómeno del desplazamiento, al igual que el fenómeno de la sequía, tiene que ver con la percepción, el desplazamiento y la sequía tienen que ver con la percepción humana, porque los humanos estamos ocupando cierto territorio, si no hubiera humanos en un cierto territorio, no estuviéramos hablando de sequía, no estuviéramos hablando de desplazamiento”, señaló.

Recordó que en Sinaloa se tienen más de 4 mil familias que han sido desplazadas por la violencia en los últimos 70 años, lo cual coloca a la entidad como líder en este tipo de problemática.

Explicó que no existen registros oficiales, pero que los datos que se han ido acumulando han sido a través de trabajo de campo, además de investigaciones en archivos históricos, entre otras formas de acceder a la información y tener una base de datos confiable.

Pero es ahora que la entidad está enfrentando además del desplazamiento por violencia, el desplazamiento por efectos del cambio climático o la falta de agua, los cuales generalmente están ligados a los desastres de origen natural, entre ellos se encuentran los daños ocasionados por ciclones y huracanes, así como la sequía, situación que hace más de 3 años está afectando mayormente a la entidad, esto debido al fenómeno de “La Niña”.

“No la percibimos mucho esta sequía que tenemos en Sinaloa, porque la pandemia ha ocupado nuestra atención, desde el 2020, hemos estado no sólo en pandemia, si no que desde el 2020, tenemos una terrible sequía en todo México y particularmente en el noroeste”, dijo.

Insistió que esto es debido al fenómeno de “La Niña”, que lleva mucha agua al centro del País, pero en cambio muy poca para las regiones del norte.

Expresó que esta problemática no tiene que ser invisibilizada, sino que se tiene que dar un énfasis o tratamiento para evitar que más familias sigan cambiando su domicilio debido a esta situación.

En Sinaloa, dijo, ya existen algunas dificultades para recibir en las zonas urbanas a aquellas familias que han sido desplazadas, pero aún no se tienen cifras certeras de lo que representa esto en familias que han tenido que trasladarse a otro domicilio.

Detalló que en el estado, actualmente más del 80 por ciento del territorio a junio del 2022 con entre sequía moderada y extrema, lo que está ocasionando que El Fuerte y Choix existan comunidades que no tienen agua, al igual que en Culiacán, entre otras comunidades.

Así mismo resaltó que actualmente las 11 presas se encuentran al 13 por ciento de su capacidad.

“Cuando una persona decide cambiar su domicilio a una zona céntrica por la falta de agua, es una de las variables que se tienen en el desplazamiento por el cambio climático, “en las zonas serranas que se están mudando a zonas cercanas, solamente para poder tener acceso al agua”, dijo.

A nivel mundial son 26.4 millones de personas en el mundo desplazadas por el cambio climático al año y para el 2050, serán más de 200 millones de desplazados según datos de ONU, y que fueron expuestos por el especialista.

Territorio en sequía

Un 80.3 por ciento del territorio de la entidad se encuentra con un nivel de sequía, de acuerdo a la información presentada por el Monitor de Sequía de México, de este porcentaje un 48.8 tiene sequía moderada y el 31.5 sequía severa.

El resto, que es un 8.9 por ciento se encuentra anormalmente seco y solo un 10.8 por ciento de la superficie en Sinaloa no muestra alguna afectación, los datos corresponden al cierre del 31 de mayo.

Los municipios que se encuentran en condición de sequía severa son Angostura, Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Elota, Guasave, Mocorito, Navolato, Salvador Alvarado y San Ignacio, mismos que corresponde a un 31.5 por ciento de la superficie.