Para enfrentar la crisis de inseguridad por la que atraviesa Sinaloa desde hace casi un mes, las corporaciones policiales necesitan un mayor presupuesto desde la Federación, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Bernardino Antelo Esper.

En su intervención en Noticiero Noroeste, el Diputado local señaló que este lunes asistió a una reunión convocada por el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, para informar sobre las dinámicas de seguridad, el número de elementos y la coordinación con las autoridades federales, lo que dejó expuesto, de acuerdo a su percepción, la falta de presupuesto en las dependencias de seguridad.

“No podemos pensar que las policías de Sinaloa van a tener resultados si no tienen dinero, no es posible que no haya suficiente equipamiento táctico, que no tengan patrullas funcionando, que no haya suficientes videocámaras de vigilancia, que no tengamos suficientes elementos que puedan ir a la calle”.

En ese sentido, mencionó que cuando le toque al Congreso del Estado discutir cómo será repartido el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, su partido priorizará para que se inviertan más recursos en la seguridad de la entidad.

Consideró que la visita del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch es una buena señal; sin embargo, la prioridad es que mejore los presupuestos de las corporaciones policiales.

“Ojalá se dé cuenta el Secretario y le hago una atenta invitación a que vea con detenimiento cómo está Sinaloa en cuestión presupuestal y él que tendrá la posibilidad de mandar la revisión del presupuesto a la Secretaría de Hacienda Federal le meta ganas al presupuesto, porque de nada va a servir que venga a hacer eventos, que haga dos o tres entrevistas, que se tome fotos aquí en Sinaloa si no viene a traer dinero”.

Al respecto de la agenda legislativa, Antelo Esper indicó que una de sus prioridades será atender al sector agropecuario, escuchando sus peticiones y dando alternativas que pueda solucionar sus demandas, creando acuerdos con las demás facciones políticas de la 65 Legislatura, al ser apenas un legislador y dos legisladoras las que conforman el grupo parlamentario del PRI.