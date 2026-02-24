$!Para enfrentar violencia en Sinaloa se debe colaborar con autoridades: Alberto Coppel

La colaboración entre la ciudadanía y autoridades es necesaria para enfrentar la crisis de seguridad que azota a Sinaloa, señaló el empresario Alberto Coppel Luken. Durante el encuentro Ciudadanos por Culiacán. La ciudad que imaginamos: visión y acción compartida, realizada este martes en el Tec de Monterrey, el empresario respondió a inquietudes de los asistentes sobre los límites de la participación social y la responsabilidad gubernamental en la pacificación del estado.

Coppel consideró que las autoridades, al igual que cualquier ciudadano, enfrentan retos y realizan esfuerzos para atender la problemática, por lo que planteó la necesidad de buscar mecanismos de colaboración que permitan generar resultados. “La autoridad es una persona como tú y como yo. Tenemos nuestros problemas y nuestras virtudes y nuestros defectos y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”.

Señaló que las manifestaciones o críticas por sí solas no son suficientes si no se acompañan de acciones concretas, diálogo directo con las autoridades y seguimiento de las demandas sociales. “Entonces, tenemos que encontrar los canales donde sí cambien las cosas, porque si yo, nada más me manifiesto, grito, pero eso no llega a ningún lugar pues no va a ser útil”, destacó. Explicó que cuando se trate de hechos graves, la ciudadanía debe recurrir a canales institucionales, como la denuncia ante las instancias correspondientes, en lugar de limitarse a expresar inconformidades.