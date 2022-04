Para evitar largas filas la señora Olivia acude a Forum a recibir su refuerzo contra Covid-19

Con cierta dificultad para moverse la señora Olivia Estrada da unos cuantos pasos apoyada de su andadera, llega y pregunta si aquí es donde están aplicando la vacuna contra Covid-19, dice que vine a ponérsela, pero que los papeles los trae su amiga.

Un joven enfermero del Imss le brinda atención, le comenta que puede sentarse en una de las sillas de espera, que se le puede ir atendiendo.

Mientras esperan sus documentos, la señora Olivia Estrada platica que vive en la colonia Centro y que viene por su tercera dosis, recuerda como en las anteriores veces las filas habían sido muy largas.

“Por el periódico me enteré que había vacunación, vivo aquí en el Centro me queda muy cerca”, dice.

La señora Olivia está pronto a someterse a una operación y muestra un moretón que le dejaron ayer al realizarle unos análisis médicos de sangre, pero aun así está dispuesta a recibir su tercera dosis.

“Yo ahorita ando anémica y me van a operar, y me están checando la hemoglobina, cuando no es juana es chana”, dice.

Quien la acompaña es su amiga Fabi Moncayo, que también llega con un bastón para poder moverse y viene en busca de su tercera dosis de vacuna contra Covid-19.

Cuando los enfermeros del Imss les preguntan sobre su edad, la señora Olivia contesta que 66, mientras su amiga, comenta entre risas que si puede decir su edad en inglés y dice seventy-eight, mientras los enfermeros se ríen y ella también hace un gesto risueño.

Después de haber hecho todo el trámite, los enfermeros se disponen a aplicar su dosis de vacuna a cada una de ellas, la señora Oliva coopera y rápido le ponen su inyección, mientras su amiga Fabi dice que es zurda y que mejor en el otro brazo, pero se pone nerviosa no le gustan las vacunas, pero por fin le pudieron poner su refuerzo.

En ese punto de vacunación en tres días llevan más de 110 aplicaciones de vacuna contra Covid y está activo desde el 11 de abril y seguirán atendiendo hasta el 29 de abril, excepto jueves 14 y viernes 15 de abril, además de fines de semana en horario de 11:00 a 17:00 horas.