Para la próxima semana podrían regularizarse las citas para obtener el pasaporte, informa el diputado Gene René Bojórquez

Ante la problemática que existe para poder acceder a un cita y realizar el trámite para obtener el pasaporte, el diputado Gene René Bojórquez señaló que ya se están realizando gestiones ante el Gobierno estatal y que la próxima semana se podría estar regularizando esta situación.

“Esperemos que en las próximas semanas ya se empiece a normalizar este tema de las citas de los pasaportes, y que ya podamos tener en el estado que se estén otorgando dentro de una semana las citas para que pueda cualquier persona hacer su trámite como se hacía normalmente”, dijo.

El diputado Gene René Bojórquez señaló que por este tema se tuvo un acercamiento con el Gobernador para que se pudiera dar solución a esta problemática.

“No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir tocando las puertas que sean necesarias para que ese trámite se normalice, que sea un trámite fácil y no un trámite tedioso o este viacrucis, que han tenido que irse a Durango, a Sonora o, a Ciudad de México”, comentó.

Explicó que la intervención que se tiene que dar por parte del Gobierno estatal es con la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver de qué manera con la delegación que existe en Sinaloa se pueden organizar.

“No sabemos si sea un tema del sistema, si sea un tema de material, entonces era lo que se iba a averiguar para tener un diagnóstico, no se me ha comentado todavía, hemos estado tratando de dialogar con el delegado... porque es algo que quede para ya, porque ahora en estos tiempos que son de vacaciones hay personas que ocupan salir del País, que van y visitan a sus familiares, y que no han podido visitar a sus familias”, dijo.

El legislador anteriormente había detallado que el año pasado en Sinaloa se emitieron 92 mil 268 pasaportes, lo que da un promedio diario de 384, cifra que se superó en el primer trimestre de este año con 388.