$!Paraliza la UAS labores en todo el Estado; exigen el pago de salarios y recursos federales

Desde las primeras horas de este lunes, la Universidad Autónoma de Sinaloa inició un paro total de labores de carácter indefinido que afecta a sus 173 planteles distribuidos en los 20 municipios de la entidad. La movilización, que comenzó formalmente a las 06:00 horas con la colocación de lonas y sombrillas, sillas y abanicos como una medida de presión ante el incumplimiento en la entrega de recursos necesarios para cubrir la nómina y diversas prestaciones laborales.

Martha Judith Ayón Zúñiga, secretaria de Bienestar del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa Académicos, informó que el movimiento cuenta con el respaldo de los sindicatos. “Están también todos los trabajadores de aquí de Ciudad Universitaria, porque hay paro en diferentes sectores en las unidades académicas, por ejemplo, las preparatorias”, expuso.

También cuenta con la presencia de trabajadores académicos y administrativos, así como de personal jubilado, quienes se han concentrado en puntos estratégicos como Ciudad Universitaria para demandar una solución inmediata. De acuerdo con los trabajadores, la institución ha cumplido con los procesos de reingeniería administrativa solicitados por la Federación; sin embargo, el Gobierno no ha radicado los fondos extraordinarios previamente gestionados para garantizar la estabilidad financiera de la casa de estudios.

María Armandina Loma Mesa, integrante de la Comisión Mixta General de Admisión del Personal Académico de la UAS, compartió que el paro es para exigir más recursos para la Universidad. “Estamos en la lucha de que cumplan con lo que realmente le corresponde a la universidad”, dijo.

También compartieron que la falta de estos recursos ha provocado que la universidad no pueda realizar el depósito de la quincena correspondiente a este día, sumándose a una serie de adeudos en primas y otras prestaciones que se han venido arrastrando desde el año pasado. Señalaron que esta situación impacta directamente en su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación y transporte. Además de la crisis salarial, los manifestantes denunciaron una disparidad significativa en el presupuesto señalando que la autoridad solo reconoce el financiamiento para una parte mínima de la matrícula total, dejando sin cobertura adecuada a la gran mayoría de los 170 mil estudiantes que actualmente atiende la UAS en sus áreas académicas, de investigación, cultura y deporte.