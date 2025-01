Parar violencia es la única solución para reactivar economía en Sinaloa: Colegio de Economistas

La única forma en la que se va a reactivar la economía en Sinaloa es que la violencia termine, porque si no, seguiremos viendo cierre de empresas y residentes que se van del estado señaló la presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, Cristina Ibarra.

La economista criticó que el reciente crédito de 2 mil 300 millones de pesos solicitado por el Gobierno de Sinaloa ante el Congreso del Estado se haya vendido como un plan de reactivación económica cuando éste sólo atiende las acciones normales de gobierno correspondientes a obra pública y afrontar la afectación económica por el pago de un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria.

“No creo que esté en una situación financiera sencilla, pero tampoco creo que es un crédito muy elevado, lo que sí preocupa es que se venda o se diga que es para la reactivación económica cuando realmente no es para la reactivación económica, es para cubrir un adeudo y para poder llevar a cabo sus acciones de gobierno”, cuestionó.

“Creo que la reactivación económica tendría que ser efectivamente eso, la atención a los sectores que están golpeados, específicamente por la violencia para evitar su cierre y aún así, si la violencia no termina esta situación vamos a seguir viendo cierre de empresas, las personas que se van. Porque ya mucha gente en Sinaloa se está yendo, por obvias razones”.

“Son totalmente dos áreas distintas, una es lo que es la obra pública y lo que ellos quieren hacer, que no significa que sea malo que la hagan pero esto no atiende la reactivación económica (...) sí, es infraestructura productiva, si hace dos o tres kilómetros de carreteras y se hace saneamiento es atender las necesidades básicas pero eso no va a evitar que los comercios que van a cerrar sigan cerrando, que los restaurantes que están cerrando sigan cerrados”, apuntó.

Desde el Palacio Legislativo se defendió que el crédito permitirá desahogar a la administración estatal para que pueda focalizar esfuerzos financieros en otros programas que ayuden a aminorar el impacto de la crisis económica, provocada por la ola de violencia desatada en el Estado.

En ese sentido, Cristina Ibarra señaló que, mayormente, los beneficiarios de estas obras generarían empleo para trabajadores del propio gobierno o grandes constructoras en atención a los tipos de proyectos que se realizarían.

“Ellos hablan de reactivación económica pero algunas de estas obras se van a iniciar apenas el segundo semestre del año, (...) (entre estas obras) está el alcantarillado, que lo hace, o saneamiento o agua potable, todo eso lo hace el mismo gobierno, lo hacen las mismas juntas municipales de agua. Si hablamos de lo que es construcción pues estos son las constructoras que generalmente son grandes constructoras, no son grandes constructoras”, indicó.

Explicó que la reactivación económica consiste en tratar de rescatar a las empresas para que puedan seguir funcionando.

“Por eso lo que nosotros hicimos como colegio y también con un grupo de empresarios era justamente eso, pedir el apoyo para por ejemplo diferir pagos de seguro social para que se pudieran recibir apoyos directos para el pago de luz. Porque eso les permitiría a las empresas al menos continuar, sin embargo los apoyos fueron realmente muy limitados”, mencionó.

“El hecho de que no haya gasto nos afecta a todos, los únicos digamos, no ven su ingreso mermado son los trabajadores de gobierno, los que están en las escuelas que tienen un salario fijo”, dijo.