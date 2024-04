Desde el Gobierno, pareciera que juegan con los desaparecidos, con el dolor de sus familias y con la lucha que mantienen las colectivas para hallarlos, porque parece que no quieren buscarlos a todos, que no les interesa encontrarlos.

El reclamo de Reynalda Chavira, del colectivo “Madres en Lucha”, surge porque en las instancias gubernamentales no han demostrado interés en ayudarles a localizar a sus familiares desaparecidos, pero tratándose de un partido político, se mueven rápido.

Este fin de semana, el Partido Sinaloense denunció la desaparición de dos militantes, lo cual activó operativos de búsqueda de los cuerpos de seguridad estatales y federales ordenados por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

También desató manifestaciones y plantones del partido en diferentes espacios públicos. Durante la mañana de este martes, el PAS reportó la reaparición de ambas personas.

La molestia de Reynalda no tiene tintes partidistas, sino ánimos de justicia y tratos iguales.

“Por el simple hecho de que nosotros no hacemos marchas, no estamos visibles en situaciones así. No pertenezco a ningún partido, yo no pertenezco a nada, dices tú ¿por qué hacer una marcha en esta situación? Pareciera que están jugando con nuestros desaparecidos, la verdad”.

“Yo lo estoy viendo como si estuvieran jugando con el dolor de las familias. No sé qué haya pasado con esta situación, pero, ¿por qué no los están buscando a todos?”, expresó Reynalda.

“Mi desaparecido no tiene política, creo que no deberían de hacer política con nuestros desaparecidos, y la verdad, parece que últimamente a eso se están dedicando. Mi hijo no es política, no deberían de agarrar a los desaparecidos como política. Buenos, los agarran como política, ¿por qué no se ponen a buscarlos?”, criticó.

Desde que emprendió su lucha junto con otros familiares de personas desaparecidas, no han recibido respaldo de las autoridades para tener las condiciones adecuadas y continuar sus búsquedas.

“Nosotros tenemos desde noviembre que no asistimos a búsqueda por el simple hecho de que el carro que nos llevaba era prestado, pero como lleva a muchas personas, se le quebró la cremallera”.

“Hemos solicitado bajo argumentos, por el derecho de petición, porque somos víctimas, tenemos derechos y el Estado tiene obligaciones con nosotros. Sin embargo, hemos recibido malos tratos, humillaciones”, acusó.