$!Paro en la UAS cumple cuatro días; advierten que llevarán protestas a la CDMX si no hay respuesta de Gobierno federal

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió este jueves cuatro días de paro laboral indefinido y advirtió que, ante la falta de una respuesta concreta del Gobierno federal sobre los recursos extraordinarios que requiere la institución, analiza trasladar las manifestaciones a la Ciudad de México. Desde Ciudad Universitaria en Culiacán donde mantienen protestas, Samuel Castro Camacho, dirigente de la sección Académicos del Suntuas, afirmó que el movimiento no se levantará mientras no exista una solución integral para la Universidad y no únicamente el pago de una quincena.

“Vamos a levantar el paro hasta que no haya una respuesta contundente a la demanda del sindicato, a la demanda de los trabajadores, que no solamente es salir adelante con una quincena es salir adelante con las prestaciones que tienen pendiente la Universidad por las próximas quincenas hasta salir adelante de todo el año en este aspecto”, sostuvo. Adelantó que ambos sindicatos evalúan viajar a la Ciudad de México junto con un contingente de trabajadores provenientes de distintas regiones de Sinaloa para manifestarse ante instancias federales, como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

Explicó que la decisión dependerá de las condiciones que se presenten en las próximas horas y será tomada en conjunto con los trabajadores que participan en el movimiento. “Vamos a ver las posibilidades de escalar manifestaciones, también tener la posibilidad... de asistir a la Ciudad de México y llevar un contingente de trabajadores a Ciudad de México para exigirle allá en Gobernación, exigirle a la SEP los recursos necesarios para salir adelante”, apuntó. Castro Camacho informó que este miércoles autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda sostuvieron una reunión con el Rector Jesús Madueña Molina; sin embargo, aseguró que únicamente hubo promesas de analizar apoyos económicos. “No le han dicho cuánto, ni cuándo dicen que sí le van a ayudar a la Universidad, pero no han dicho ni cuándo ni cuánto, por tanto nosotros seguimos firmes en el paro laboral indefinido”. Isfa Bernabé Leal Salazar, secretario general del Suntuas, calificó como “un insulto” el silencio que, dijo, mantiene el Gobierno federal frente a la situación financiera que enfrenta la universidad.