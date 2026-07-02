$!Paro en la UAS cumple cuatro días; advierten que llevarán protestas a la CDMX si no hay respuesta de Gobierno federal

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió este jueves cuatro días de paro laboral indefinido y advirtió que, ante la falta de una respuesta concreta del Gobierno federal sobre los recursos extraordinarios que requiere la institución, analiza trasladar las manifestaciones a la Ciudad de México.
Desde Ciudad Universitaria en Culiacán donde mantienen protestas, Samuel Castro Camacho, dirigente de la sección Académicos del Suntuas, afirmó que el movimiento no se levantará mientras no exista una solución integral para la Universidad y no únicamente el pago de una quincena.
“Vamos a levantar el paro hasta que no haya una respuesta contundente a la demanda del sindicato, a la demanda de los trabajadores, que no solamente es salir adelante con una quincena es salir adelante con las prestaciones que tienen pendiente la Universidad por las próximas quincenas hasta salir adelante de todo el año en este aspecto”, sostuvo.
Adelantó que ambos sindicatos evalúan viajar a la Ciudad de México junto con un contingente de trabajadores provenientes de distintas regiones de Sinaloa para manifestarse ante instancias federales, como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.
Explicó que la decisión dependerá de las condiciones que se presenten en las próximas horas y será tomada en conjunto con los trabajadores que participan en el movimiento.
“Vamos a ver las posibilidades de escalar manifestaciones, también tener la posibilidad... de asistir a la Ciudad de México y llevar un contingente de trabajadores a Ciudad de México para exigirle allá en Gobernación, exigirle a la SEP los recursos necesarios para salir adelante”, apuntó.
Castro Camacho informó que este miércoles autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda sostuvieron una reunión con el Rector Jesús Madueña Molina; sin embargo, aseguró que únicamente hubo promesas de analizar apoyos económicos.
“No le han dicho cuánto, ni cuándo dicen que sí le van a ayudar a la Universidad, pero no han dicho ni cuándo ni cuánto, por tanto nosotros seguimos firmes en el paro laboral indefinido”.
Isfa Bernabé Leal Salazar, secretario general del Suntuas, calificó como “un insulto” el silencio que, dijo, mantiene el Gobierno federal frente a la situación financiera que enfrenta la universidad.
“Sigue siendo una infamia, sigue siendo un insulto de parte del Gobierno federal conservar este silencio, conservar la falta de propuestas y seguir sin una respuesta contundente para los trabajadores universitarios”, expresó.
El líder sindical destacó que el paro continúa en todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad en el Estado y agradeció el respaldo de los trabajadores, quienes, dijo, permanecen en las movilizaciones pese a que ya acumulan cuatro días sin recibir el pago de su quincena.
“Son 17 mil familias, son 17 mil patrimonios, son una cantidad enorme de hijos, de cónyuges, de familias que merecen llevar a su casa el objetivo de su trabajo, lo cual es su salario. No estamos pidiendo lujos, no estamos pidiendo nada que el trabajador no se merezca”, señaló.
Antecedentes del conflicto
El paro laboral indefinido estalló el pasado lunes 29 de junio, luego de que la Universidad Autónoma de Sinaloa advirtiera que enfrentaba problemas financieros para cubrir el pago de la quincena de sus trabajadores, así como diversas prestaciones laborales.
Los sindicatos de académicos y administrativos señalaron que la crisis deriva de la falta de recursos extraordinarios por parte del Gobierno federal, al asegurar que el presupuesto ordinario que recibe la institución ya no es suficiente para atender el crecimiento de la matrícula, el pago de salarios y otras obligaciones financieras.
Como parte de las negociaciones con la Federación, señalaron que la UAS habría implementado una reingeniería financiera que incluyó reformas al sistema de pensiones y jubilaciones, además de modificaciones al contrato colectivo de trabajo.
De acuerdo con los dirigentes sindicales, estas medidas fueron impulsadas a petición del propio Gobierno federal, con el compromiso de que posteriormente se otorgaría apoyo extraordinario para sanear las finanzas de la Universidad.
Mientras las autoridades universitarias continúan las gestiones en la Ciudad de México, el paro se mantiene en las unidades académicas y administrativas de todo Sinaloa.
Los sindicatos han reiterado que el movimiento no concluirá hasta recibir una respuesta formal que garantice no sólo el pago de la quincena, sino también de las prestaciones pendientes y la viabilidad financiera de la institución durante el resto del año.