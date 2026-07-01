$!Paro en la UAS cumple tres días; siguen esperando respuesta de Gobierno federal a petición de recursos extraordinarios

El paro laboral indefinido en la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió este miércoles su tercer día sin que exista una respuesta concreta del Gobierno federal a la solicitud de recursos extraordinarios. Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, sección Académicos, adelantó que este mismo día el sindicato evaluará si mantiene el movimiento o endurece las acciones de protesta.

El dirigente sindical señaló que, aunque las gestiones del Rector, Jesús Madueña Molina no se han detenido y recientemente sostuvo reuniones en la Ciudad de México, hasta ahora la Federación no ha confirmado el apoyo económico que solicita la universidad para hacer frente a su crisis financiera. Indicó que este miércoles está programada una reunión clave en la capital del País, en la que el primer tema de la agenda será la situación de la UAS.

“Esperemos en el transcurso del día cuáles serían los resultados de esa reunión para ver qué acciones vamos a tomar nosotros. Por el momento seguimos en el paro laboral indefinido... ya por la tarde valoraremos si continuamos igual o si tomamos medidas más drásticas”, expresó. En Culiacán, explicó, los trabajadores mantienen presencia en tres puntos: el reloj de Ciudad Universitaria, Rectoría y la Facultad de Medicina, donde se rotan para mantener las guardias durante todo el día. Agregó que el paro se replica en todas las unidades académicas en el estado.