$!Paro en la UAS cumple tres días; siguen esperando respuesta de Gobierno federal a petición de recursos extraordinarios

El paro laboral indefinido en la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió este miércoles su tercer día sin que exista una respuesta concreta del Gobierno federal a la solicitud de recursos extraordinarios.
Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, sección Académicos, adelantó que este mismo día el sindicato evaluará si mantiene el movimiento o endurece las acciones de protesta.
El dirigente sindical señaló que, aunque las gestiones del Rector, Jesús Madueña Molina no se han detenido y recientemente sostuvo reuniones en la Ciudad de México, hasta ahora la Federación no ha confirmado el apoyo económico que solicita la universidad para hacer frente a su crisis financiera.
Indicó que este miércoles está programada una reunión clave en la capital del País, en la que el primer tema de la agenda será la situación de la UAS.
“Esperemos en el transcurso del día cuáles serían los resultados de esa reunión para ver qué acciones vamos a tomar nosotros. Por el momento seguimos en el paro laboral indefinido... ya por la tarde valoraremos si continuamos igual o si tomamos medidas más drásticas”, expresó.
En Culiacán, explicó, los trabajadores mantienen presencia en tres puntos: el reloj de Ciudad Universitaria, Rectoría y la Facultad de Medicina, donde se rotan para mantener las guardias durante todo el día.
Agregó que el paro se replica en todas las unidades académicas en el estado.
Castro Camacho sostuvo que la principal demanda es que el Gobierno Federal cumpla con los compromisos adquiridos para respaldar financieramente a la institución, luego de que la UAS implementó una reingeniería administrativa y reformó su sistema de pensiones y jubilaciones, medida que implicó aportaciones económicas de los propios trabajadores.
Explicó que, si bien la Universidad recibe los recursos ordinarios, éstos ya no son suficientes debido al crecimiento de la matrícula, la falta de reconocimiento presupuestal de más de mil 500 horas base y la ausencia de recursos extraordinarios durante los últimos años.
El líder sindical indicó que la UAS requiere alrededor de mil 600 millones de pesos anuales para cubrir compromisos como el pago de quincenas, prestaciones y adeudos, entre ellos el 60 por ciento de la prima vacacional de 2025, además de la correspondiente a este año.
“Cuando hicimos esta reforma, fue muy dolorosa para los trabajadores. ¿Por qué?
Porque depende de soltar de su bolsillo para un fideicomiso y sabemos que un fideicomiso no se puede capitalizar de un día para otro”.
“Por eso cuando lo hicimos, la solicitud fue con el Gobierno federal de ellos, la logramos, y hubo compromisos de ellos de apoyar a la Universidad, entonces esos compromisos son los que estamos solicitando que cumplan para poder salir adelante”, resaltó.
Recordó que desde el pasado 15 de junio, durante una sesión del Consejo Universitario, Madueña Molina advirtió sobre la posibilidad de no contar con recursos suficientes para cubrir una quincena, situación que motivó a ambos sindicatos a iniciar movilizaciones y, posteriormente, estallar el paro laboral.
Reiteró que el movimiento permanecerá de manera indefinida hasta que exista una respuesta positiva del Gobierno Federal a la solicitud de recursos extraordinarios para la casa de estudios.
“No lo vamos a levantar hasta no tener una respuesta positiva del Gobierno federal”, advirtió.