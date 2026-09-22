$!Parques en México requieren gestión de largo plazo, no cambios cada tres años: World Urban Parks

Romahn consideró necesario establecer esquemas de cogestión entre gobierno y ciudadanía, en los que los consejos ciudadanos tengan continuidad aunque cambien las administraciones municipales.

“Los parques necesitan una gestión de largo plazo, entender que son propiedad de todos los que vinieron antes, de los que estamos aquí, pero de los que vienen en los próximos 100, 200 años”, sostuvo.

Durante su conferencia Liderazgo y responsabilidad social: El parque como espacio de transformación en Culiacán, señaló que México tiene un rezago generalizado en la administración de parques por la falta de procesos de gobernanza, presupuesto, políticas públicas y participación ciudadana.

Los parques urbanos en México requieren una gestión de largo plazo y no estar sujetos a los cambios de funcionarios cada tres o seis años, pues la falta de continuidad provoca que las inversiones para rehabilitarlos terminen perdiéndose, advirtió Luis Romahn, director ejecutivo de World Urban Parks.

Advirtió que rehabilitar un parque sin establecer mecanismos para garantizar su mantenimiento puede convertir la inversión en un gasto recurrente.

“Es un barril sin fondo, es una bolsa con un hueco que aunque venga un nuevo funcionario o un nuevo presidente municipal y le meta 10 millones a regenerar un parque, si en los próximos dos años va a estar destruido por falta de gobernanza”, señaló.

Para Culiacán, dijo haber identificado entre cuatro y cinco parques grandes y emblemáticos que podrían ser el punto de partida para crear un sistema de parques, mediante su tecnificación y profesionalización antes de incorporar otros espacios.

Puso como ejemplo a Guadalajara, donde la gestión comenzó con el Bosque Los Colomos y posteriormente se amplió a 15 parques.

Añadió que estos espacios también pueden generar recursos mediante actividades como renta de bicicletas, lanchas o venta de alimentos, sin perder su carácter público y gratuito.

Romahn sostuvo que los parques no sólo tienen una función recreativa, sino que también inciden en seguridad, salud, medio ambiente, convivencia y competitividad de las ciudades, por lo que su administración debe quedar en manos de profesionales con conocimientos de urbanismo, paisaje, trabajo social, marketing y gestión.

“Tenemos que entender que esto y el gobierno no tiene que entender la ciudadanía, tiene que entender que esto no es un capricho, esto es un tema técnico el que tenemos que resolver en beneficio de toda la comunidad”.