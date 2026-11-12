Culiacán
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Encuentro

Participa Alcaldesa de Culiacán en asamblea nacional para definir agenda de seguridad municipal 2027

La Alcaldesa de Culiacán acudió al encuentro encabezado por Omar García Harfuch, donde se planteó fortalecer las policías municipales, mejorar su equipamiento y ampliar la proximidad ciudadana
Noroeste/Redacción
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12/11/2026 14:49
12/11/2026 14:49

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, participó este jueves en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que se presentó la agenda de trabajo para 2027, con énfasis en el fortalecimiento de las corporaciones policiales.

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El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y contó con la participación de su titular, Omar García Harfuch, así como de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Durante la asamblea se expusieron tres ejes de trabajo para el próximo año: la profesionalización y certificación de las policías municipales, el mejor aprovechamiento de los fondos federales destinados a seguridad y el fortalecimiento de la policía de proximidad y la justicia cívica.

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Ramos Villarreal señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es necesaria para atender las necesidades de seguridad de la población.

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“No hay mejor forma de establecer o de recuperar el bienestar de Culiacán más que trabajando de manera conjunta, en coordinación con los tres órdenes de gobierno”, expresó.

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En la reunión también se realizó una votación entre tres postulantes para elegir a quien encabezará la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

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