$!Participa Ana Miriam en asamblea nacional para definir agenda de seguridad municipal 2027

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, participó este jueves en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que se presentó la agenda de trabajo para 2027, con énfasis en el fortalecimiento de las corporaciones policiales.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y contó con la participación de su titular, Omar García Harfuch, así como de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Durante la asamblea se expusieron tres ejes de trabajo para el próximo año: la profesionalización y certificación de las policías municipales, el mejor aprovechamiento de los fondos federales destinados a seguridad y el fortalecimiento de la policía de proximidad y la justicia cívica.