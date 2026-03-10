Participa Juan de Dios Gámez Mendívil en reunión de Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con alcaldes y alcaldesas

MÉXICO._ El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil participó en un encuentro con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde se ratificó que Culiacán será incorporado a diversos programas con los que el municipio accederá a recursos federales para obras de promoción del deporte, la salud, la educación y la cultura.

En este encuentro organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública participaron 61 alcaldes y alcaldesas de igual número de municipios del País.

En el caso de Sinaloa, fueron convocados el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

En esta reunión realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Gámez Mendívil reiteró su agradecimiento con el Gobierno federal, particularmente a la Presidenta de México y a los titulares de las Fuerzas Armadas y de seguridad, por su voluntad y compromiso de no dejar solos a Culiacán en la tarea no solo de pacificación sino de reconstrucción del tejido social.

“Para nosotros ha sido importante saber que nunca hemos estado solos. Saber que contamos con el respaldo y acompañamiento del Gabinete de Seguridad en todo momento en la construcción de la paz, pero también con los planes de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien siempre nos ha considerado con sus programas de atención a las causas, que es fundamental”, expresó.

Gámez Mendívil sostuvo que se ratificó que Culiacán contará con un centro comunitario del programa “México Imparable”, que incluye cancha de usos múltiples, pista para atletismo, área de atención a la salud mental y zona para expresiones artísticas.

Además, se confirmó que se construirá un plantel de Bachillerato Tecnológico así como ocho canchas de fútbol con pasto sintético, adicionales a las 25 que ya construyó el Municipio, para lo cual el Ayuntamiento pondrá los terrenos y el Gobierno de la República canalizará los recursos financieros.

El objetivo de estos programas impulsados por el Gobierno de México es profundizar las acciones para generar condiciones de paz a largo plazo a partir de la consolidación de programas que involucren a las juventudes en actividades recreativas, formativas y de salud.