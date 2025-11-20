$!Participan casi 4 mil personas en el desfile del 20 de Noviembre en Culiacán

Con la participación de 3 mil 906 personas, vehículos militares, cuerpos de seguridad, instituciones educativas y asociaciones civiles, se realizó el tradicional desfile cívico-militar por el 20 de Noviembre, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya desde el balcón del Ayuntamiento de Culiacán. El acto formó parte de las actividades oficiales para conmemorar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.









El recorrido inició con la Banda de Guerra del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar, que marcó el paso de los contingentes sobre la avenida Álvaro Obregón, donde se congregaron corporaciones del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal de Tránsito, cuerpos de auxilio y representaciones institucionales. La presencia militar fue acompañada por unidades tácticas, motocicletas de vialidad, ambulancias y agrupaciones comunitarias que año con año forman parte de este acto cívico.









Previo al desfile, el Gobernador Rocha Moya encabezó la entrega de 65 ascensos a elementos de las fuerzas armadas en el patio del Ayuntamiento de Culiacán. Posteriormente, junto a mandos militares y autoridades civiles, se trasladó al balcón principal para presenciar el paso de las columnas. En el evento estuvieron presentes el comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera; el comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto; la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; autoridades de los Poderes Judicial y Legislativo; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. El desfile integró 57 vehículos oficiales, entre ellos unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de patrullas de la Policía Estatal Preventiva.









También participaron 47 motocicletas de la Policía Municipal de Tránsito, 7 ambulancias de Cruz Roja y Protección Civil, y contingentes institucionales del ISDE, Cobaes, Sistema DIF Sinaloa, Secretaría de las Mujeres, IMSS, STASE, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Mexicana.







