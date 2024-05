Esta semana se hizo pública la negativa de Morena Sinaloa de asistir al debate organizado por el Instituto Nacional Electoral pues en un comunicado se señaló que el ente democrático no atendió las sugerencias del partido para cambiar el formato del debate. A esta determinación le siguió un comunicado del Partido Verde en Sinaloa que recomendó a sus candidatos por el Senado no acudir al encuentro.

“La Fiscalía de la República y las fiscalías locales son supuestamente instituciones que se formaron con ciudadanos, yo creo que fue un gran error lo que se hizo. Nunca podemos poner en el poder en un grupo de personas en particular que no tenga el carácter de Gobierno, de autoridad, a las que podamos exigirle como a cualquier otro una responsabilidad tan grande, tan enorme”, dijo.

El candidato también cuestionó que las fiscalías no rindan cuentas pues expuso son instituciones que no funcionan como autoridad.

“El problema es nacional, no nada más en Sinaloa, y eso requiere una cirugía mayor en materia de legislación. ¿Qué hay que legislar, qué hay que mejorar?, primero la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos donde ciertamente hay muchas garantías, derechos humanos establecidos, pero no tienen vigencia, porque no hay castigo para los violadores de esos derechos humanos”.

“Aquí no tenemos seguridad, es inseguridad la que vivimos, es injusticia, es corrupción, es arbitrariedad, es persecución política, es demencia de un Gobernador que tenemos que ya no haya la puerta y ojalá la encuentre para que se vaya”, señaló.

“Lo que me importa ahorita es que corrijamos las cosas y lo hagamos correctamente. Por supuesto que no soy ajeno a lo que ha pasado, lo he vivido, pero no soy responsable de nada porque en mi periodo en el Gobierno municipal hice todo lo posible por mejorar el medio ambiente, por el tema de la pandemia fui el único municipio que puso un covitario y eso tiene que ver con la salud y con el medio ambiente”, dijo Estrada Ferreiro en materia ambiental.

María Fernanda Rivera Romo señaló que en seguridad se debe reforzar con recursos financieros los mecanismos de justicia, pues condenó que en pasadas legislaciones se ha votado a favor de retirar estos proyectos.

“Los partidos el Verde, el PT, e incluso la diputada del PRI (Paloma Sánchez Ramos) no impidieron que Morena quitara dinero de las participaciones del estado para combatir la inseguridad y agilizar los procesos penales”, condenó.

En materia ambiental la candidata de Movimiento Ciudadano propuso educación ambiental, fortalecimiento a las legislaciones para el cuidado del agua, y exigió al INE transparentar el gasto de Morena en publicidad durante su campaña electoral para pendones o espectaculares.

“Creo que es un exceso de campaña y es un exceso de derroche de dinero”, criticó.

De acuerdo al INE Sinaloa ya no se tienen preparados más debates entre candidaturas al Senado de la República, por lo que este encuentro representa el último ejercicio oficial rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.