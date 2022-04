¿Participar o no participar en la consulta de Revocación de Mandato?

En el marco del ejercicio de consulta para revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Noroeste realizó un sondeo con columnistas de esa casa editorial y analistas políticos sobre su participación. Se les preguntó si acudirían a ejercer su voto y que explicaran por qué irían o no a participar en dicho ejercicio. La consulta de revocación de mandato se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril, para este ejercicio se instalarán mil 346 casillas, y habrá casillas especiales en; Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis.

ALEJANDRO SICAIROS (NO) He decidido no participar al considerar que nada aporta al desarrollo democrático de México y que, al contrario, se trata de un montaje político para que, suceda lo que suceda, el Presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo. Es impensable que el Presidente renuncie a una responsabilidad que le fue asignada por mandato de la voluntad popular y sobre todo sería un acto de terribles consecuencias para el País que dimitiera en medio de muchas crisis juntas: sanitaria por la todavía amenazante pandemia de Covid-19, en seguridad pública con masacres cometidas por grupos criminales que elevan como nunca antes los índices de muertes por violencia, más de 100 víctimas a septiembre de 2021, medio sexenio, agregando a estas la inmolación de ocho periodistas, y la división nacional alentada desde el púlpito presidencial.

Alejandro Sicairos

ÁLVARO DELGADO (SÍ) “Y en el caso del ejercicio de Revocación de Mandato ya es un ejercicio consagrado en la Constitución y los derechos se ejercen o se pierden, podrá efectivamente no estar de acuerdo mucha gente, pero es un derecho que ya está en la Constitución y lo peor que le puede pasar a México es que este derecho, como otros, al no ejercerlos, desaparezca”.

Álvaro Delgado

ANA LUZ RUELAS (NO) No voy a participar. Me parece un ejercicio inútil, sin sentido de lo que es la participación ciudadana. La revocación no es a solicitud de la ciudadanía o la oposición.Es una estrategia de cálculo con miras a una reelección del presidente y también para debilitar al órgano electoral al que seguro atacarán al margen de los resultados de votación.

Marìa de la Luz Ruelas

ARTURO SANTAMARÍA (NO) Los ejercicios para buscar la revocación de mandato, para que sean legítimos, debe ser impulsados por los opositores y no por el partido en el poder. La oposición sabe que no la puede ganar y por eso no la impulsó. Y Morena la impulsa porque quiere fortalecer la imagen política de AMLO pensando en las próximas elecciones.

Arturo Santamaría

ERNESTO HERNÁDEZ NORZAGARAY (NO) He decidido no ejercer mi derecho de voto por cuatro razones: Uno, es un gasto multimillonario que es una ofensa cuando no tiene una utilidad pública. No estuvo organizado por los ciudadanos como lo establece la ley, sino por el partido político en el poder. Tres, estoy en desacuerdo que se utilicen recursos públicos para llevar personas a actos de proselitismo a favor del “Sí” en la revocación de mandato. Y cuatro, que estos actos ilegales sirvan para denigrar a las instituciones constitucionales electorales. Esto me lleva a decir no participo.

Ernesto Hernandez Norzagaray

GUILLERMO IBARRA (NO) Yo por supuesto no voy a participar en la revocación y llamaría a la gente sensata que no lo hagan. Es un engaño infantil decir que es un instrumento democrático que si no lo aprovechamos se va a perder, es que ya está echado a perder el instrumento porque el gobierno lo está utilizando para propósitos que van más allá de lo que el objeto de la ley pretende que es los que estén en desacuerdo con un gobierno tengan la oportunidad de votar para echarlo y aquí lo que está haciendo este gobierno es violentando la ley, atacando al INE, utilizando recursos públicos, movilizando al aparato, a los servidores de la nación lo está usando para generar una mayoría fuera de tiempos electorales pero medido en términos electorales para todo lo que quiera hacer de aquí a que vengan las próximas elecciones: reformar el INE, ganar las elecciones de gobernadores, prepararse para la sucesión presidencial, aniquilar a la oposición.

Guillermo Ibarra Escobar

JESÚS MADUEÑA MOLINA (SÍ) Yo lamento mucho algunas expresiones que escucho por parte de algunas personas, pero yo hago un llamado a toda la comunidad universitaria que salga el domingo a manifestarse, que salga libremente y que exprese su opinión en el sentido que lo consideren, es muy importante la libertad aprovechar este acto, digamos, de civismo y democracia. Porque en el País nos hace mucha falta esa cultura y es muy importante que entendamos que es un ejercicio democrático que no está en todos los Países del mundo, pero creo que si en México la tenemos hay que aprovecharlo para que así si un gobernante no está haciendo bien las cosas pues a la mitad de su periodo salga.

Jesús Madueña Molina

ÓSCAR LOZA OCHOA (SÍ) Asistiré a la consulta y participaré en ella. ¿Por qué? Porque es muy importante para el País este ejercicio de participación ciudadana: si hemos aprendido a nombrar a quienes nos gobiernan ahora debemos asumir que por salud pública también debemos aprender a retirarles el mandato si consideramos que no están cumpliendo bien su gestión. La democracia crecerá y con ella la sociedad, como lo hacen otras naciones, al descansar buena parte de la gobernanza en las prácticas y mecanismos que incluyen la opinión, la participación y los intereses de todos los ciudadanos. Por considerar que AMLO ha hecho un buen gobierno iré a la consulta y votaré porque Andrés Manuel continúe y termine su gestión gubernamental.

Óscar Loza Ochoa

ROBERTO SOLTERO (NO) Porque no tiene sentido participar en un proceso en el que nadie ha pedido la revocación de mandato del Presidente de la República, es solo un instrumento para acrecentar su decaída popularidad que ha ido bajando y la de su partido Morena. Morena perdió de la elección del 2021 comparada con la de 2018, perdió de 33 millones de votos bajó a 18 (millones) de tal manera que aunque conservan la primera fuerza política en la Cámara de Diputados pues no tienen consigo la gran ventaja que tuvieron cuando la elección presidencial. De tal manera que es un proceso excesivo, costoso, es tirar dinero a la basura 5 mil millones de pesos que cuesta la consulta de revocación de mandato, más no ratificación del Presidente porque es consulta de revocación de mandato, y ellos lo están promoviendo como si fuese una ratificación de mandato.