Participará Culiacán en programa de descuentos ‘Viernes muy mexicano’, anuncia Canaco

CULIACÁN._ El último viernes de cada mes, negocios de diversos giros en Culiacán tendrán descuentos y promociones como parte del programa federal “Viernes muy mexicano”, anunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán.

La presidenta del organismo, Guadalupe Zavala Yamaguchi, precisó que el programa arrancará el próximo 26 de septiembre y se implementará en los meses siguientes hasta el concluir el año.

“Viernes muy mexicano” es una iniciativa presentada por el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, y respaldada por el Gobierno de México que busca fortalecer a los negocios familiares y promover el consumo local y fortalecer la economía del País.

“La meta es clara y poderosa: impulsar el consumo de lo hecho en Sinaloa, fortalecer a los negocios familiares y sembrar orgullo de pertenencia a nuestra comunidades”, destacó Zavala Yamaguchi.

Desde el 4 de septiembre está habilitada la página www.viernesmuymexicano.com.mx, donde los negocios familiares y empresas interesadas pueden registrarse de manera gratuita.

Los comercios que se sumen recibirán un distintivo oficial con la leyenda “Aquí se vive el viernes muy mexicano” y un código QR que permitirá a las familias ubicar los establecimientos participantes en un mapa digital.

Estiman que este movimiento, que conecta a más de 258 cámaras de comercio y a la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, genere una derrama económica de 48 mil millones de pesos en los últimos cuatro meses de 2025.

Zavala Yamaguchi convocó a los emprendedores, prestadores de servicios y negocios en proceso de formalización a sumarse a esta red empresarial.

“‘Viernes muy mexicano’ es más que un programa, es un movimiento de orgullo, pertenencia y apoyo a quienes sostienen la economía real de nuestro estado”, destacó.