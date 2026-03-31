Partido Verde desplegará brigadas ambientales en playas y centros turísticos durante Semana Santa

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, el Partido Verde en Sinaloa anunció la puesta en marcha de una nueva jornada de concientización ambiental en distintos puntos turísticos del estado, como parte de su campaña “X un Sinaloa Limpio”.

El dirigente estatal del instituto político, Ricardo Madrid Pérez, informó que estas acciones se desarrollarán en 14 destinos, entre playas y centros recreativos, donde brigadistas buscarán fomentar entre los visitantes la importancia de preservar los espacios naturales.

Señaló que esta iniciativa se ha consolidado como una tradición durante estas fechas, al reiterar el compromiso del partido con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas responsables entre la ciudadanía.

“Cada año lo hacemos porque estamos comprometidos con el medio ambiente; este año también, iremos a todo Sinaloa. Más de 500 brigadistas recorrerán lugares de recreo y playas del estado para hacer conciencia sobre cuidar, recoger la basura y dejar el entorno igual o mejor que como lo encontramos”, expresó.

Las actividades se llevarán a cabo los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, con la participación de ciudadanos de diversas regiones de la entidad, quienes se sumarán a estas brigadas para impulsar una cultura de respeto y cuidado del entorno natural durante el periodo vacacional.