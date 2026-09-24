Partido Verde suma a promotor de la municipalización de Eldorado como dirigente municipal

El Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa nombró a Julio Mendívil Félix como su nuevo dirigente municipal en Eldorado, perfil al que el partido reconoce por su trayectoria educativa, social y cultural, así como por su participación en el proceso para convertir a Eldorado en municipio.

El nombramiento fue encabezado por Ricardo Madrid Pérez, dirigente estatal del PVEM, quien señaló que la incorporación de Mendívil Félix busca fortalecer la estructura del partido desde el territorio y mantener una mayor cercanía con las comunidades.

“Queremos un Partido Verde territorial, cercano a la gente, que escuche, que acompañe y que esté presente en cada comunidad de Sinaloa. La fortaleza de nuestro partido está precisamente en caminar el territorio y construir soluciones junto con la ciudadanía”, expresó Madrid Pérez.

Mendívil Félix se ha desempeñado como maestro e investigador y durante varias décadas ha mantenido participación en actividades sociales, culturales e históricas de Eldorado. También fue uno de los promotores de la municipalización de esta sindicatura.

Madrid Pérez destacó precisamente el conocimiento que el nuevo dirigente tiene sobre las comunidades de la región y su relación con sus habitantes.

“Julio Mendívil conoce Eldorado, conoce a su gente y conoce su historia. Su incorporación representa la posibilidad de seguir construyendo una estructura cercana, participativa y vinculada con las causas de la comunidad”, manifestó.

Al asumir el cargo, Mendívil Félix se comprometió a encabezar los trabajos del Partido Verde en Eldorado y mantener una agenda de contacto directo con la ciudadanía.

El PVEM señaló que con este nombramiento busca fortalecer su estructura municipal y ampliar su presencia en las distintas comunidades de Sinaloa.