El Partido Verde Ecologista de México tiene una agenda propia, por lo que no irá en acuerdo para todas las reformas en la Cámara de Senadores, aseguró el aspirante al Senado por el PVEM, Jesús Antonio Valdés Palazuelos en Noticiero Noroeste.

“Nosotros hicimos una carta compromiso con el Partido Verde, y lo quiero dejar muy claro, de tener nuestra propia agenda, vamos a impulsar muchos proyectos y programas de agenda verde que hoy ya retomó también la Doctora Claudia Sheinbaum a nivel nacional, pero también tendremos algunas coincidencias, pero en otro tipo de escenarios, por ejemplo, la desaparición de los diputados plurinominales, en el tema de la ley electoral, pues en esa no vamos, y en otras tampoco vamos, tenemos también autonomía y agenda propia en el Partido Verde”.

Tras ser cuestionado de las razones por las que el candidato no se afilió a Morena en lugar de al Partido Verde, siendo que dijo tener coincidencias con la candidata a la Presidencia, Valdés Palazuelos evitó contestar la pregunta desviando la respuesta a conflictos internos dentro del Partido Revolucionario Institucional.

“Yo renuncié hace más de 10 meses al partido, porque no me gustó la forma de cómo llegan las dirigencias, muchos compañeros, por ejemplo, Nubia Ramos, mi compañera de fórmula pidió ser la dirigente estatal, jugar un proceso y le negaron el registro, a mí también me negaron el registro para la gubernatura, no me dieron el papel que te da el Instituto Reyes Heroles, por eso no me pudo registrar tampoco para Gobernador, entonces cuando centralizan todo y te cierran la puerta, se abren más”.

Al insistir en el cuestionamiento, respondió que no es de Morena, y tampoco fue invitado a estar en el partido.

“A mí me invitó Claudia Sheinbaum a su proyecto, platiqué con ella, escuche las iniciativas y sobre todo los proyectos que tiene para mejorar este País y yo con ella estoy trabajando, incluso estoy en la agenda con ella a nivel nacional, trabajando el tema agropecuario”.

Durante su intervención, comentó también que todos los candidatos del Partido Verde llevarán una agenda “futurista”, del cambio climático, cuidado del medio ambiente, para impulsar leyes que realmente protejan los ecosistemas en Sinaloa, el cuidado de la flora, la fauna, y el cuidado del agua.