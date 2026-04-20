Partido Verde toma protesta a 500 integrantes de su estructura en Culiacán

Como parte de su estrategia de fortalecimiento territorial en Culiacán, el Partido Verde Ecologista de México tomó protesta a la nueva estructura del comité directivo municipal, integrada por líderes de colonias, militantes territoriales y representantes de distintos sectores sociales.

Durante el evento, el presidente estatal del Partido Verde en Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, subrayó la relevancia de consolidar una organización cercana a la ciudadanía y reconoció el trabajo de quienes asumirán responsabilidades dentro del Comité Ejecutivo Municipal.

Ante simpatizantes y militantes, señaló que Culiacán representa una prioridad para el partido por su importancia política y social dentro del Estado, además de ser un punto clave para el crecimiento en Sinaloa.

“Sinaloa es una prioridad, Culiacán es una prioridad, porque están viendo lo que ustedes nos han ayudado a construir, un partido que crece, un partido que todos los días representa lo que sienten las Culichis, los Culichis, las sinaloenses, que estamos trabajando, recorriendo las colonias populares de la mano de ustedes, porque son ustedes el verdadero motor, porque son ustedes quienes nos han ayudado a caminar, a tocar puertas, a escuchar a la gente y a decirle aquí estamos y te acompañamos y vamos de la mano para que las cosas avancen, para que las cosas mejoren”, comentó.

En el evento también estuvo presente el coordinador de la Primera Circunscripción Electoral, Maloro Acosta, quien tomó protesta a cerca de 500 personas que encabezarán los trabajos partidistas del PVEM en el municipio.

Elda Amor López Cárdenas, quien encabeza este proyecto político en Culiacán, destacó que el compromiso central del partido debe mantenerse con la ciudadanía y con las causas sociales.

“Culiacán es un municipio clave para Sinaloa. Y yo antes que nada quiero agradecerles de corazón, porque hoy nos posicionamos y seguimos avanzando como una fuerza política, porque ustedes nos han abierto las puertas, porque ustedes nos están dando la confianza, porque hoy consolidamos lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo caminando, escuchando, llevando lo que podemos, pero con muchas ganas de estar cerca de ustedes y de trabajar de la mano, Y no es menor, no es menor, porque aquí lo que hay es convicción, es trabajo, es arrojo, es ganas de que a Culiacán le vaya bien y que sigamos creciendo como partido”, prosiguió Ricardo Madrid.

Reiteró que actualmente la ciudadanía exige gobiernos cercanos, sensibles y con capacidad de respuesta, por lo que consideró indispensable construir una fuerza política seria, activa y comprometida con resultados concretos.

Añadió que el Partido Verde debe mantenerse en movimiento permanente y acompañando las causas de mujeres, jóvenes, agricultores, medio ambiente, salud, educación y bienestar familiar.

Con esta toma de protesta, el PVEM busca consolidar su estructura política en Culiacán rumbo a los próximos procesos electorales de 2027.