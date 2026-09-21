$!PAS abre convocatoria para construir agenda de propuestas para Sinaloa

La “Convocatoria Abierta por el Rescate de Sinaloa” fue presentada por el Comité Ejecutivo Estatal del PAS como un ejercicio de diálogo y participación ciudadana en el que podrán intervenir profesionistas, académicos, empresarios, productores, trabajadores, jóvenes, organizaciones sociales y cualquier persona interesada.

El Partido Sinaloense abrió una convocatoria dirigida tanto a su militancia como a ciudadanos sin afiliación partidista para recibir diagnósticos y propuestas sobre los principales problemas que enfrenta Sinaloa, con la intención de integrar una Agenda para el Rescate de Sinaloa.

El partido precisó que no será necesario estar afiliado al PAS para participar y que presentar una propuesta no implicará la afiliación automática.

La convocatoria contempla temas como seguridad, justicia y recuperación de la paz; economía, empleo y apoyo a pequeñas y medianas empresas; campo, pesca y desarrollo rural; salud, educación, ciencia y cultura.

También podrán plantearse propuestas relacionadas con agua, infraestructura, vivienda, movilidad, servicios públicos, juventud, mujeres, familias, adultos mayores, medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas y desarrollo municipal.

Para participar, las personas podrán registrar sus planteamientos a través de una plataforma electrónica que será habilitada por el partido en su portal oficial, o entregarlos de manera presencial en las oficinas del Comité Directivo Estatal y los comités municipales.

El PAS estableció que las propuestas no tendrán que presentarse mediante documentos extensos. Para estructurarlas, los participantes podrán responder cuatro preguntas: ¿Qué está pasando?, ¿por qué está pasando?, ¿qué proponemos? y ¿cómo podría llevarse a cabo?

De manera opcional, los planteamientos podrán acompañarse de documentos, estadísticas, fotografías, videos u otros materiales que permitan sustentar los diagnósticos.

Como parte del ejercicio, el partido contempla organizar ruedas de prensa, encuentros ciudadanos, mesas temáticas, foros, recorridos y entrevistas, además de utilizar medios de comunicación y plataformas digitales para difundir los planteamientos recibidos.