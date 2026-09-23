$!PAS dialoga con PRI, PAN y MC rumbo al escenario electoral de 2027

El Partido Sinaloense sostuvo encuentros con representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en la ciudad de Guasave, como parte de los espacios de diálogo que mantiene con distintas fuerzas políticas para analizar la situación actual de Sinaloa. Durante las reuniones se intercambiaron puntos de vista sobre los retos que enfrenta el estado y el escenario político rumbo al proceso electoral de 2027.

Entre los temas abordados se encuentran la seguridad, economía, campo, pesca, salud y educación, así como las condiciones que actualmente enfrentan las familias sinaloenses. El presidente del PAS, Robespierre Lizárraga Otero, sostuvo que todavía no es momento de centrar la discusión en posibles alianzas, candidaturas o posiciones electorales, sino de generar diálogo y coincidencias en torno a las problemáticas que afectan a Sinaloa.

Señaló que los tiempos electorales deberán atenderse conforme a lo establecido en la legislación, mientras que actualmente la prioridad debe ser analizar la situación que atraviesa el estado y construir propuestas que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Los encuentros con las distintas fuerzas políticas se realizaron después de que el PAS presentó la Convocatoria Abierta por el Rescate de Sinaloa, un ejercicio de diálogo, diagnóstico y participación ciudadana que busca integrar propuestas de diferentes sectores y regiones de la entidad.