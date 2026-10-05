PAS explora acuerdos con PRI, PAN y MC rumbo a 2027

El Partido Sinaloense mantiene conversaciones con dirigentes y personajes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano como parte de los acercamientos políticos rumbo al próximo proceso electoral, informó su presidente, Robespierre Lizárraga Otero.

Señaló que existe apertura para dialogar con distintas fuerzas políticas y confirmó que en días recientes ha sostenido reuniones con integrantes de esos partidos.

“Nosotros estamos con total apertura al diálogo”, afirmó.

Lizárraga Otero explicó que ha tenido acercamientos con dirigentes y personas que participan activamente en el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, mientras que también ha sostenido conversaciones con integrantes de Movimiento Ciudadano.

Entre los encuentros mencionó una reunión con el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, así como con el ex Gobernador sinaloense Juan S. Millán, además de otros personajes vinculados con esa fuerza política.

El presidente del PAS aclaró que estos encuentros no representan todavía una alianza electoral, debido a que el proceso electoral local aún no ha sido convocado.

“Formalmente no he iniciado nuestro proceso electoral, por lo cual no podríamos hablar de esas reuniones como algo ya de alcance”, señaló.

Explicó que, conforme avance el proceso y de acuerdo con los tiempos establecidos por la legislación electoral, los partidos podrán determinar si buscan una coalición total, parcial o flexible, o bien candidaturas comunes.

Indicó que esas definiciones podrían darse hasta marzo del próximo año, por lo que actualmente los encuentros tienen como objetivo mantener comunicación y explorar coincidencias.

“Esos acuerdos no se hacen de un día para otro. Se asume una vez que se ha construido a través del diálogo, las pláticas. En eso estamos”, sostuvo.

Lizárraga Otero agregó que continuará reuniéndose con distintos actores políticos, tanto en Sinaloa como en la Ciudad de México, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre la situación del Estado.

En paralelo, dijo que el PAS continúa con su denominada “Convocatoria por el Rescate de Sinaloa”, mediante la cual recopila propuestas y diagnósticos ciudadanos que posteriormente pretende incorporar a un proyecto político para el Estado.