PAS pide a MC hacer una excepción en Sinaloa y sumarse a alianza opositora

El Partido Sinaloense llamó a Movimiento Ciudadano a sumarse a una alianza opositora en Sinaloa rumbo a las elecciones de 2027, pese a las diferencias que han surgido entre el partido naranja y el PRI.

Robespierre Lizárraga Otero, dirigente del PAS, señaló que ha sostenido acercamientos con integrantes de MC, tanto a nivel estatal como nacional, por ello planteó la posibilidad de hacer una excepción a la postura de no construir alianzas con el priismo.

“Los invito y los convoco... yo entiendo las líneas nacionales, pero que en el caso de Sinaloa hagan una excepción”, expresó.

Lizárraga Otero reconoció que mantiene una relación de amistad con integrantes de Movimiento Ciudadano y recordó que él mismo participó en ese partido en 2016 y 2018 como candidato.

“Yo he ido al encuentro también con ellos, yo en alguna ocasión saludé a Sergio (‘Pío’ Esquer) y tengo muchos amigos en MC”, comentó.

Sus declaraciones se dan después del intercambio público entre el coordinador estatal de MC, Sergio “Pío” Esquer Peiro, y la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos, quienes cruzaron señalamientos sobre la posibilidad de una alianza opositora.

Esquer cuestionó la actuación del PRI y sostuvo que las alianzas de las últimas dos elecciones no dieron resultados para Sinaloa.

Sánchez Ramos le reclamó que, mientras critica al tricolor, no defina si participará en un frente opositor o continuará favoreciendo políticamente a Morena.

Lizárraga Otero planteó que, más allá de las diferencias entre partidos, debe buscarse un acuerdo.

Consideró que Sinaloa necesita un proyecto opositor que tenga la capacidad de entusiasmar al electorado y competir en las urnas.

“Yo creo que aquí no es por la oportunidad de competir y ganar nada más, es porque Sinaloa realmente necesita un proyecto opositor serio, fuerte”, sostuvo.

El dirigente insistió en que el PAS está dispuesto a hacer lo necesario para concretar ese acercamiento y afirmó que la ciudadanía demanda que las fuerzas opositoras lleguen unidas al próximo proceso electoral.

“Es una oportunidad que tenemos en el buen sentido, la digo, y es una es una cuestión, un esfuerzo político que no le podemos negar a los sinaloenses. Por el PAS no va a quedar”.