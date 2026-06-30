$!Pasión futbolista se reúnen en Punta Azul, en Culiacán, por México frente a Ecuador

Decenas de familias y grupos de amigos comenzaron a reunirse la tarde de este martes en el parque público del sector Punta Azul para disfrutar de la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, proyectado en pantallas gigante instalada en el lugar.

El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los aficionados, quienes llegaron con playeras verdes, sombreros y otros artículos representativos nacionales, en espera de presenciar un encuentro decisivo.

El clima hace que ciudadanos salgan con sombrillas y busquen sombra para ver el partido, pasando una tarde agradable.