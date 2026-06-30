$!Pasión futbolista se reúnen en Punta Azul, en Culiacán, por México frente a Ecuador

Decenas de familias y grupos de amigos comenzaron a reunirse la tarde de este martes en el parque público del sector Punta Azul para disfrutar de la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, proyectado en pantallas gigante instalada en el lugar.
El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los aficionados, quienes llegaron con playeras verdes, sombreros y otros artículos representativos nacionales, en espera de presenciar un encuentro decisivo.
El clima hace que ciudadanos salgan con sombrillas y busquen sombra para ver el partido, pasando una tarde agradable.
Niños juegan en una cancha ubicada frente a las pantallas esperando y haciendo el deporte que tanto les apasiona.
Algunos llevaron sillas plegables, mientras otros se acomodaron sobre el césped para disfrutar de la transmisión.
La reunión convirtió el espacio público en un punto de convivencia familiar, donde las conversaciones, las porras y la expectativa por cada jugada reflejan la pasión de los asistentes por el futbol.
Con las pantallas instalada en el parque, vecinos del sector aprovecharon la oportunidad para reunirse y ver el partido en comunidad, en un ambiente de tranquilidad y convivencia, alentando a la Selección Mexicana en su compromiso frente al conjunto ecuatoriano.