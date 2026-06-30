Culiacán
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Mundial

Pasión futbolista se reúnen en Punta Azul, en Culiacán, por México frente a Ecuador

Cientos de personas acudieron al parque público del sector Punta Azul para disfrutar de la transmisión del encuentro en pantallas gigante
Ubaldo Robles |
30/06/2026 18:23
30/06/2026 18:23

Decenas de familias y grupos de amigos comenzaron a reunirse la tarde de este martes en el parque público del sector Punta Azul para disfrutar de la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, proyectado en pantallas gigante instalada en el lugar.

El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los aficionados, quienes llegaron con playeras verdes, sombreros y otros artículos representativos nacionales, en espera de presenciar un encuentro decisivo.

El clima hace que ciudadanos salgan con sombrillas y busquen sombra para ver el partido, pasando una tarde agradable.

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Niños juegan en una cancha ubicada frente a las pantallas esperando y haciendo el deporte que tanto les apasiona.

Algunos llevaron sillas plegables, mientras otros se acomodaron sobre el césped para disfrutar de la transmisión.

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La reunión convirtió el espacio público en un punto de convivencia familiar, donde las conversaciones, las porras y la expectativa por cada jugada reflejan la pasión de los asistentes por el futbol.

Con las pantallas instalada en el parque, vecinos del sector aprovecharon la oportunidad para reunirse y ver el partido en comunidad, en un ambiente de tranquilidad y convivencia, alentando a la Selección Mexicana en su compromiso frente al conjunto ecuatoriano.

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