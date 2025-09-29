$!Pastel de Aniversario de Culiacán no estaba en la agenda: Ayuntamiento

Durante los festejos del aniversario de la fundación de Culiacán, el Gobierno Municipal no contempló el pastel, como lo había hecho anteriormente.

Aunque inicialmente, cuando se hizo el anuncio del programa de actividades para los festejos, se contempló un pastel de aniversario y la presentación de la Sinfónica de la Guardia Nacional afuera de Catedral.

Pero posteriormente esas actividades fueron retiradas de las actividades y no la incluyeron en la agenda del Alcalde, aunque sí permaneció en el flyer de los festejos.

El área de Comunicación Social precisó a Noroeste que la cancelación no fue de último momento, sino una decisión tomada días antes, pero que por error no se eliminó del programa general de eventos.

Dicho programa incluía también la presentación de la Banda Sinfónica de la Guardia Nacional a las 8:00 horas, la cual tampoco se realizó.

Ambos eventos no estaban contemplados en la agenda del Alcalde enviada un día antes por su equipo de Comunicación Social, pero permanecían en la agenda general de las festividades organizadas por Cultura Culiacán.

“El pastel y la presentación de la Guardia Nacional no estaban considerados en el programa de la Conmemoración del 494 Aniversario de Culiacán”, precisó el área de atención a medios de comunicación del Ayuntamiento.

“Fue un error del Instituto Municipal de Cultura al momento de presentar el programa el lunes 22 de septiembre”, reconocieron.

El año pasado tampoco se realizó el corte de pastel conmemorativo por el aniversario de Culiacán, debido a la crisis de seguridad que enfrenta el estado, este año el Ayuntamiento señaló que la determinación de no realizarlo este año corresponde a la lógica del año anterior.

“No se consideró, pero olvidaron sacarlo del diseño que se hace todos los años. Como el año pasado no se hizo, se decidió no volver a hacerlo”, señaló el Gobierno de Culiacán a Noroeste.

Los eventos de la mañana de este lunes 29 de septiembre coincidieron con la aparición de mantas en distintos sectores de la capital, incluida la fachada de la Catedral donde se llevarían a cabo ambos eventos.

En los mensajes, dirigidos al Gobernador Rubén Rocha Moya y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, se exigía su intervención y se acusaba a elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional de favorecer a la facción de “El Mayo” Zambada.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró desconocer estos hechos relacionados con la aparición de las mantas, ya que no había participado en la reunión de seguridad debido a su asistencia a la misa de aniversario.