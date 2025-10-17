$!Pedro Valtierra presenta ‘Sin miedo a la luz’, un reflejo de 50 años de fotoperiodismo

El reconocido fotógrafo y periodista, Pedro Valtierra, presentó su más reciente obra titulada “Sin miedo a la luz”, un libro que resume 50 años de trayectoria dedicados a documentar la realidad social y política de México y América Latina. Originario de Fresnillo, Zacatecas, Valtierra ha sido testigo de algunos de los momentos más emblemáticos del País, desde movimientos sociales en la Ciudad de México hasta conflictos armados como la guerrilla en Guatemala.

En esta publicación, el autor comparte 160 imágenes seleccionadas de entre más de 200 mil fotografías, con especial énfasis en su trabajo de las décadas de los 70 a los 90. En la charla de presentación platicó con colegas de antaño como el fotoperiodista sinaloense Alejandro Escobar, quien recordó unas palabras que marcaron el inicio de la carrera de ambos fotógrafos: “Vas a ser fotógrafo el día que le pierdas el miedo a la luz”, dijo.

Valtierra rememoró sus primeros años en la fotografía, sobre todo la cobertura en El Salvador, siendo un parteaguas en la forma en que él interpretó la fotografía. “Yo quería estar ahí (El Salvador) no porque estuviera mal de la cabeza, sino porque valoraba la fotografía y pensaba que a través de ella podría cambiar o contribuir para que el mundo sea mejor”, dijo. “Sin miedo a la luz” es, más que una recopilación visual, una reflexión sobre la fotografía como memoria colectiva. Cada imagen va acompañada de pies de foto y de textos de destacados autores como Ricardo Yáñez, Pedro Mellado Rodríguez y Élmer Mendoza, quienes abordan desde distintas perspectivas el impacto del fotoperiodismo en la sociedad.





La presentación del libro busca reconocer el legado de Valtierra como uno de los grandes referentes del fotoperiodismo en México y América Latina, y ofrecer al público una mirada honesta, crítica y profundamente humana sobre la historia reciente del País a través del lente de quien nunca ha tenido miedo a mirar la luz.