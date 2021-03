El legislador con licencia, Pedro Villegas Lobo, dialogó con las autoridades de Morena para poder ser candidato a las diputación del Distrito 14, señalando que ganó dos encuestas y se filtró que habían contemplado al ex Diputado del PANAL, Jesús Ibarra, para ser el candidato, pero luego de la reunión se reafirmó que es el morenista quién se registrará ante el IEES por ese distrito.

“Tengo toda la legitimidad para poder ser el candidato del Distrito 14 y se dieron las cosas, entonces y sí nos vamos a registrar”, afirmó, “en esto de la política se presta mucho lo de la difamación y crear noticias falsas, son las que crearon dos o tres circunstancias que ya se pudieron aclarar, íbamos a ir a registrarnos para ya ser el candidato al Distrito 14”, agregó.

De acuerdo con el diputado, la otra persona interesada comentó que en algún momento había ganado la encuesta, sin embargo, las respuestas todavía no se habían compartido, por lo que en el momento en que llegaron los resultados de las encuestas nacional y estatal, ambas tenían preferencia por Villegas Lobo.

“Era evidente yo he trabajado muchísimo en el Distrito 14, yo tengo casi 10 años ahí y no va a llegar ningún priista a querer decirme que está más posicionado, es ilógico, afortunadamente las encuestas se están aplicando, sino no estuviera aquí ahora”, enfatizó respecto a quien se manejó como el candidato de ese distrito.

También dijo desconocer quiénes son las personas que llamaron a una manifestación en caso de que no fuera Villegas Lobo quién quedara como el candidato de Morena en esa demarcación, pero agradeció el apoyo de las personas que hicieron el llamado.

“Hoy se ha demostrado un acto democrático y que realmente las encuestas están aplicando, nomás que uno tiene que estar atento y tiene que defenderse porque así es eso de la política y circunstancias, pero al final de todo sí se pudo dialogar y se pudo avanzar en el tema y Morena sigue fuerte”, subrayó.

El diálogo que se realizó para confirmar que sería el candidato del Distrito 14 se llevó a cabo con las personas encargadas de realizar las encuestas, sin embargo, no saben a qué hora sería el registro antes el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, solo dijo que lo primero que tiene que hacer es entregar la documentación a su partido para después que se entreguen conjunto al órgano electoral.

El legislador se hizo acompañar de la Diputada federal Yadira Santiago Marcos, quien es parte de su equipo y respaldó al legislador en la aclaración del tema de la candidatura con las autoridades de encuestas del partido.