“A mí me gustaría que los Reyes Magos me trajeran una cocina de juguete. También me gusta la Barbie”, dice.

Los gustos de Evelin también abarcan a la mujer maravilla, a quien le encanta verla derrotar a sus enemigos malvados con el poder de su látigo.

“Me gusta ver su cuerda. Es que ella hace cosas con su cuerda y se prende”, explica.