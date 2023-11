Un grupo liderado por el activista Óscar Loza Ochoa pegó en algunas zonas de la plazuela Obregón, en el Centro de Culiacán, imágenes con la leyenda “Palestina Libre” como una manera de exponer las consecuencias del conflicto bélico entre Israel y el grupo Hamás de la Franja de Gaza.

Uno de los boleros que labora en la Plazuela, Armando, de 52 años de edad, dijo que estas imágenes pueden ser incluso una motivación, pues en México no hay guerra como tal, a diferencia de otros lugares donde hay personas sufriendo.

“El sábado vinieron a dar un discurso aquí muy bonito de lo que está pasando en Israel, de la guerra y a mí me pidieron autorización para ver si ponían las estampas aquí en la silla de bolear atrás para que la gente lo mirará y entonces, ha tenido éxito porque mucha gente ha venido y me ha preguntado a mí que si lo pusieron. Les dije, no, el sábado lo pusieron y pues sí, está muy bien”, expresó.

En entrevista vía telefónica, Óscar Loza informó que este sábado 11 de noviembre habrá una marcha a partir de las 16:00 horas que partirá desde la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe “La Lomita”, tomará hacia el norte por la avenida Álvaro Obregón, para llegar a la la catedral, esto con motivo de exponer el sufrimiento que acarrean las acciones del Estado de Israel en contra del pueblo palestino.

“Es probable que si esto continúa haya manifestaciones de parte de Egipto, de parte de Siria y de parte de Irán para buscar detener, ya no sólo por la vía diplomática las agresiones que se están dando ahí en Gaza”, comentó.

Asimismo, mencionó que se está convocando a la comunidad árabe de la ciudad para manifestar el descontento por este conflicto internacional.