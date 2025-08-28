Pelea entre ‘Alito’ y Noroña es reflejo de la división y violencia sembrada por Morena: PAN Sinaloa

La pelea a golpes entre los senadores Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” y Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República es un reflejo de la división, intolerancia y violencia que ha sembrado Morena en la política mexicana, acusó el Partido Acción Nacional en Sinaloa.

La dirigente, Wendy Barajas Cortés, señaló que la confrontación entre políticos es evidencia de que el Gobierno actual y el partido del cual emana carecen de argumentos para sostener y defender su desempeño.

“Cuando a un Gobierno y a un partido se les acaban los argumentos, lo único que les queda son los gritos y los golpes, lo vivido ayer y constatado a nivel nacional, fue la confirmación completa de lo que Morena ha sembrado en la política nacional: división, intolerancia y violencia”, puntualizó Barajas Cortés.

Catalogó lo sucedido entre ambos políticos como una pelea de pandilleros, lo cual, apuntó, contraviene con lo que requiere la ciudadanía de sus legisladores y representantes populares.

En ese sentido, recalcó, los actores encargados de la toma de decisiones deben abonar con propuestas para resolver las crisis de violencia y económica que atraviesa el País.

“En el PAN analizamos lo sucedido y volvemos a nuestras bases, hoy cito una de las frases más icónicas del Maquío: Cambiemos a México sin odio y sin violencia”, expresó la dirigente del PAN.

“El País está enfrentando violencia, inseguridad y crisis económica, y en lugar de soluciones vimos esta lamentable escena”, aseveró.

Este 27 de agosto, al término de la sesión permanente del Congreso de la Unión, los senadores Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, se jalonearon y empujaron apenas concluyó la sesión.

El origen habría sido un reclamo del priista porque Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, finalizó los trabajos legislativos y no le dio la palabra a “Alito” y otros legisladores de oposición.

Luego de esto, el morenista anunció que buscarán un proceso de desafuero en contra de Moreno Cárdenas, además de denunciarlo por lesiones físicas provocadas a él y a un trabajador identificado como Emilio González González.