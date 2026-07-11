Pendientes de operar, cámaras de videovigilancia y botones de auxilio en Culiacán: Alcaldesa

CULIACÁN._ Aunque la instalación de las cámaras de videovigilancia ya concluyó, tanto este sistema como los botones de auxilio aún no entran en operación debido a que continúan pendientes los procesos de conectividad y administrativos, informó la Alcaldesa interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

La Presidenta Municipal detalló que ya fueron colocados los 200 puntos de videovigilancia contemplados en el proyecto de fortalecimiento de la estrategia de seguridad del municipio que anunció el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, a inicios de este año.

Cada uno de estos puntos está equipado con cuatro cámaras; sin embargo, señaló que el sistema aún depende de que el proveedor concluya la instalación del servicio de Internet para comenzar a operar.

“El total de las cámaras ya están instaladas, son 200 puntos. Cada punto cuenta con cuatro cámaras. La instalación ya está completa; estamos esperando nada más temas del proveedor en cuanto al servicio de la conexión de Internet”, señaló.

Respecto a los botones de auxilio, Ramos Villarreal indicó que serán instalados 59 dispositivos en el primer cuadro de la ciudad, aunque todavía se encuentran en el proceso administrativo previo a su colocación.

Aclaró que estos botones estarán destinados a brindar apoyo a las personas que transitan a pie por el Centro de Culiacán.

“Necesitamos también o dependemos del proveedor para la conectividad; una vez quede resuelto esto, ya iniciaremos”.

La Alcaldesa agregó que la inversión conjunta para las cámaras de videovigilancia y los botones de auxilio asciende a aproximadamente 6.5 millones de pesos.

A principios de este año, Gámez Mendívil anunció la adquisición de este equipamiento como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad del municipio.

En ese momento explicó que el proyecto sería financiado con recursos adicionales provenientes de participaciones federales recibidas por el Ayuntamiento durante este año.